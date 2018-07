85568bb1c8

726ed52691

Medio Ambiente MOP declara a Petorca como zona de escasez hídrica La medida ha sido decretada por catorce veces consecutivas. Este año, en enero, se había decretado por seis meses, pero ahroa se extendió por un periodo de igual duración. Desde Modatima aseguran que el problema no se soluciona sin tocar la propiedad del recurso. Paula Campos Lunes 23 de julio 2018 8:49 hrs. Compartir

Desde 2010 el Ministerio de Obras Públicas declara a la comuna de Petorca como una zona de escasez hídrica. La sequía que desde 1997 afecta al río Petorca, presenta restricción del uso de agua debido a los bajos niveles del vital elemento en la zona. La medida ha sido decretada por catorce veces consecutivas. Este año, en enero, se había decretado por seis meses, pero ahora se extendió por un periodo de igual duración. La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo también aparecen en la lista del MOP. Según indicó Oscar Cristi, asesor de la Dirección General de Aguas (DGA) a El Mercurio, “el decreto de escasez hídrica es uno de los requisitos para la autorización de la entrega de recursos de emergencia”. Así, la situación de la comuna pone nuevamente en el centro de la discusión el uso de los derechos de agua. ¿Es el cambio climático el único responsable?, desde hace años, defensores de la tierra como Modatima aseguran que el problema radica en cómo el recurso ha sido destinado para satisfacer intereses empresariales como el cultivo de palta, situación que ha agravado los problemas de reabastecimiento en la zona. Rodrigo Mundaca, dirigente de la agrupación insiste que Petorca es el punto clave en el conflicto por el recuso. “Desde hace años que la provincia es considerada el epicentro nacional de la violación al derecho humano al agua; el epicentro nacional del robo del agua, puesto que en nuestra provincia en la década de los noventa llegaron conspicuos políticos y empresarios a producir palta Hass de exportación. Como consecuencia de ello, hace quince años que no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos. Además, este invierno ha sido intensamente seco, con el mayo más seco de los últimos cuarenta años”. En conversación con el programa Semáforo, Mundaca se refirió a la reunión sostenida con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, durante la semana pasada. La cita, es vista por Modatima como el primero de una serie de encuentros: “Fue un primer round, no de exploración, porque sabemos que el ministro encarna muy bien la defensa corporativa del interés privado del agua. Él es un partidario del modelo privado de las aguas, por lo tanto, yo creo que ahí es poco lo que podemos avanzar. Sin embargo, dijo cosas relevantes como que jamás se va a sentar en una mesa de diálogo con aquellos que se roben el agua”. Aseguraron que no fueron a pedir que se los incluyera en mesas de diálogo, dejando en claro que “mientras no se restituya la propiedad del agua, el dominio de la tierra; mientras no se hagan balances hídricos en el territorio; mientras no se revoquen los derechos de aprovechamiento provisional en el territorio y mientras no se sancione ejemplarmente a quienes han comprometido la vida de nuestras comunidades”, no se van a sentar jamás en una mesa que no va a ser de fondo sino de forma.

Desde 2010 el Ministerio de Obras Públicas declara a la comuna de Petorca como una zona de escasez hídrica. La sequía que desde 1997 afecta al río Petorca, presenta restricción del uso de agua debido a los bajos niveles del vital elemento en la zona. La medida ha sido decretada por catorce veces consecutivas. Este año, en enero, se había decretado por seis meses, pero ahora se extendió por un periodo de igual duración. La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo también aparecen en la lista del MOP. Según indicó Oscar Cristi, asesor de la Dirección General de Aguas (DGA) a El Mercurio, “el decreto de escasez hídrica es uno de los requisitos para la autorización de la entrega de recursos de emergencia”. Así, la situación de la comuna pone nuevamente en el centro de la discusión el uso de los derechos de agua. ¿Es el cambio climático el único responsable?, desde hace años, defensores de la tierra como Modatima aseguran que el problema radica en cómo el recurso ha sido destinado para satisfacer intereses empresariales como el cultivo de palta, situación que ha agravado los problemas de reabastecimiento en la zona. Rodrigo Mundaca, dirigente de la agrupación insiste que Petorca es el punto clave en el conflicto por el recuso. “Desde hace años que la provincia es considerada el epicentro nacional de la violación al derecho humano al agua; el epicentro nacional del robo del agua, puesto que en nuestra provincia en la década de los noventa llegaron conspicuos políticos y empresarios a producir palta Hass de exportación. Como consecuencia de ello, hace quince años que no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos. Además, este invierno ha sido intensamente seco, con el mayo más seco de los últimos cuarenta años”. En conversación con el programa Semáforo, Mundaca se refirió a la reunión sostenida con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, durante la semana pasada. La cita, es vista por Modatima como el primero de una serie de encuentros: “Fue un primer round, no de exploración, porque sabemos que el ministro encarna muy bien la defensa corporativa del interés privado del agua. Él es un partidario del modelo privado de las aguas, por lo tanto, yo creo que ahí es poco lo que podemos avanzar. Sin embargo, dijo cosas relevantes como que jamás se va a sentar en una mesa de diálogo con aquellos que se roben el agua”. Aseguraron que no fueron a pedir que se los incluyera en mesas de diálogo, dejando en claro que “mientras no se restituya la propiedad del agua, el dominio de la tierra; mientras no se hagan balances hídricos en el territorio; mientras no se revoquen los derechos de aprovechamiento provisional en el territorio y mientras no se sancione ejemplarmente a quienes han comprometido la vida de nuestras comunidades”, no se van a sentar jamás en una mesa que no va a ser de fondo sino de forma.