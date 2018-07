8451df3a5e

Nacional Vecinos de Santiago Centro exigen viviendas sociales en la comuna y no en la periferia El Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, se reunió este lunes con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para exigir viviendas en la céntrica comuna y así seguir viviendo donde lo han hecho por más de 30 años en condiciones de arrendatarios o allegados. Camilo Villa J. Lunes 23 de julio 2018 20:03 hrs.

La jornada de este lunes, vecinos de la comuna de Santiago, agrupados en Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, se reunieron con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para que la cartera atienda sus demandas de seguir viviendo en la comuna. Esto, ya que los miembros del Comité llevan viviendo en Santiago Centro 20 años o más, sin embargo, lo hacen en condiciones de allegados o arrendatarios, por tanto, al momento de postular a subsidios son destinados a municipios alejados en los que no quieren vivir. Valeria Bustos, presidenta del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, dijo a nuestro medio que el encuentro con el secretario de Estado fue positivo, ya que se mostró dispuesto a cooperar para encontrar solución definitiva la demanda de los vecinos de no tener que emigrar de la comuna, en la que llevan viviendo por más de 20 años. “La reunión fue bastante buena. Le dijimos al ministro nuestro proyecto, que somos un comité de inclusión, que somos de Santiago, y que muchos llevan 30 o 40 años viviendo en Santiago Centro, con cero posibilidad de comprar vivienda vía crédito hipotecario, y sobre el tema, se mostró bastante entusiasmado. Lo que se transparentó es algo que siempre se ha dicho que no, y es que afectivamente sí hay terrenos en Santiago, y que hay planes de hacer viviendas de inclusión dentro de este gobierno”. El hecho de no querer vivir lejos no es mero capricho de los vecinos, sino que una necesidad, aseguró la dirigenta, tomando en cuenta que por años sus vidas se han desarrollado en Santiago Centro. “Hoy en día las políticas de vivienda y subsidio, al postular, te entregan el subsidio, pero después te obligan a cambiarte de comuna, a comunas lejanas, donde se pierde toda raíz con la escuela de los niños, con el consultorio de donde somos, entonces eso es lo que nos motiva a movilizarnos y presionar, buscar todas las maneras de lucha para que seamos escuchados. No porque seamos pobres debemos irnos”. La agrupación, que entre sus miembros cuenta con extranjeros, mujeres trans y representantes de la diversidad sexual, se reunió este lunes con el ministro Monckeberg para ponerlo al tanto de sus problemas y encontrar posibles soluciones. Según Valeria Bustos, el apoyo a la causa del Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, ha conseguido apoyo de distintas personalidades del ámbito político, destacando entre estas, los diputados Giorgio Jackson y Gonzalo Winter. Fue precisamente este último parlamentario quien acompañó a las vecinas y vecinos a manifestarse al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Consultado por nuestro medio, el legislador frenteamplista indicó que en las últimas décadas la política habitacional del país ha dejado mucho que desear, pues se determinó que los pobres deben vivir fuera de la ciudad, y eso, en vez de solucionar el problema, lo profundiza. “Los últimos 40 años, Chile tuvo una política de vivienda nefasta, que consistía en abaratar el precio de la construcción de una vivienda digna, llevando a los pobres a la periferia, porque el problema era el precio del suelo. Eso no solucionó ningún problema porque en la periferia no se construyeron barrios, sino que tan solo casas, y eso tampoco hizo que se solucionara el problema del suelo porque, por el contrario, se convirtió en el nuevo “chiche” de la especulación financiera, y hoy tenemos la situación de que, aunque más gente comprende lo nefasto que es expulsar a los pobres de la ciudad, es más difícil que antes conseguir suelo en Santiago, esto, no porque haya menos suelo, sino porque su valor aumenta, porque se convirtió en objeto de especulación. Gonzalo Winter también tuvo palabras para referirse al mediático proyecto habitacional encabezado por Joaquín Lavín en Las Condes. Al respecto, apoyó la iniciativa, aunque enfatizó que no soluciona el problema de viviendas en Chile, por lo mismo el Estado es quien debe hacerse cargo, y no los municipios.

