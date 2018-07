b6437d2b07

66088d6109

Alicia Lira: la actualización de DDHH de la UDI es “oportunista y contradictoria” Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, es un avance, sin embargo, no deja de ser contradictorio, pues muchos de los militantes de la colectividad han promovido la impunidad de los criminales de la dictadura. Camilo Villa J. Martes 24 de julio 2018 18:23 hrs. Compartir

La noche del lunes, el Consejo General de la Unión Demócrata Independiente (UDI) aprobó la actualización de principios de la colectividad, destacando dentro de estos, el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos. La información, que fue dada a conocer este martes, forma parte del proceso de modernización del gremialismo, y que también incluye el compromiso con el fortalecimiento de la democracia. Con un 91 por ciento de respaldo, la tienda encabezada por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe incorporó en el punto dos de su declaración que “la Unión Demócrata Independiente está comprometida con el fortalecimiento de la democracia, y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes”. Consultada por estas nuevas iniciativas del partido oficialista, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que es un avance, pero que a la vez una contradicción, tomando en cuenta que muchos militantes de la colectividad han estado comprometidos con la impunidad de violadores de derechos humanos.

“Puede ser un avance para las nuevas generaciones, pero lo que vemos es que, en el tema de derechos humanos, la deuda pendiente de las violaciones a los derechos humanos de 1973 a 1990, ellos siguen estando presentes en la impunidad, en la metodología, en la forma y en sus opiniones”. La dirigenta agregó que la incorporación de respetar los derechos humanos y la democracia obedece a presiones de las nuevas generaciones de derecha, que, si bien son conservadoras, no son fascistas. En ese sentido, si no se modificaban los principios del partido, la colectividad se encaminaba a unj inevitable quiebre. “Ellos prefieren ceder en algunos articulados de sus principios para no quebrarse, porque iban derecho al quiebre, ya que no hay que olvidar que su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, reivindica el terrorismo de Estado, por tanto, esto es una forma muy oportunista del sector más reaccionario para no generar conflictos, solamente para no quebrarse. Por eso cambiaron de actitud y cedieron a esta presión de las generaciones más jóvenes de derecha, que son conservadoras, pero no reaccionarias ni fascistas como lo son en otro sector de la UDI”. Dentro de los nuevos principios de la UDI, también se encuentra el rechazo a los “ideologismos excesivos”, que atacan la unidad nacional al “al promover los antagonismos sociales o la lucha de clases”.

La noche del lunes, el Consejo General de la Unión Demócrata Independiente (UDI) aprobó la actualización de principios de la colectividad, destacando dentro de estos, el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos. La información, que fue dada a conocer este martes, forma parte del proceso de modernización del gremialismo, y que también incluye el compromiso con el fortalecimiento de la democracia. Con un 91 por ciento de respaldo, la tienda encabezada por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe incorporó en el punto dos de su declaración que “la Unión Demócrata Independiente está comprometida con el fortalecimiento de la democracia, y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes”. Consultada por estas nuevas iniciativas del partido oficialista, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que es un avance, pero que a la vez una contradicción, tomando en cuenta que muchos militantes de la colectividad han estado comprometidos con la impunidad de violadores de derechos humanos.

“Puede ser un avance para las nuevas generaciones, pero lo que vemos es que, en el tema de derechos humanos, la deuda pendiente de las violaciones a los derechos humanos de 1973 a 1990, ellos siguen estando presentes en la impunidad, en la metodología, en la forma y en sus opiniones”. La dirigenta agregó que la incorporación de respetar los derechos humanos y la democracia obedece a presiones de las nuevas generaciones de derecha, que, si bien son conservadoras, no son fascistas. En ese sentido, si no se modificaban los principios del partido, la colectividad se encaminaba a unj inevitable quiebre. “Ellos prefieren ceder en algunos articulados de sus principios para no quebrarse, porque iban derecho al quiebre, ya que no hay que olvidar que su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, reivindica el terrorismo de Estado, por tanto, esto es una forma muy oportunista del sector más reaccionario para no generar conflictos, solamente para no quebrarse. Por eso cambiaron de actitud y cedieron a esta presión de las generaciones más jóvenes de derecha, que son conservadoras, pero no reaccionarias ni fascistas como lo son en otro sector de la UDI”. Dentro de los nuevos principios de la UDI, también se encuentra el rechazo a los “ideologismos excesivos”, que atacan la unidad nacional al “al promover los antagonismos sociales o la lucha de clases”.