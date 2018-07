87171e15d1

Vocera de Celestino Córdova valora respaldo de familia Luchsinger a su demanda Gabriela Calfucoy lamentó, sin embargo, la falta de independencia del gobierno al consultar a los afectados antes de otorgar un eventual permiso para que la autoridad ancestral acuda a su rewe por 48 horas. Rodrigo Fuentes Miércoles 25 de julio 2018 18:52 hrs.

Gabriela Calfucoy, vocera del machi Celestino Córdova, valoró el respaldo de la familia Luchsinger para que la autoridad ancestral vaya a su rewe por 48 horas, sin embargo, manifestó sus reparos al hecho de que el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, expresara la opinión dada por Jorge Luchsinger. Es secretario de Estado señaló este miércoles, que el hijo del fallecido matrimonio, no se opondría a que Celestino Córdova tenga permiso para asistir a su lugar sagrado, como lo ha solicitado en diversas ocasiones y que lo ha llevado a mantener una larga huelga de hambre como protesta. La vocera del machi, Gabriela Calfucoy, precisó que el gobierno debe tomar la decisión como un poder independiente, sin consulta previa a familiares del fallecido matrimonio. “Ayuda la declaración, pero no compartimos la forma cómo el gobierno ha intervenido al consultarle la opinión a la familia. Se supone que el Ejecutivo es independiente y debe dirigir el país en beneficio de todos los chilenos, y consultar sobre una situación en particular no debería, esto antes de tomar una eventual decisión”, afirmó. Gabriela Calfucoy recalcó que se valoraría con una mayor aceptación y sentido las declaraciones de Jorge Luchsinger si hubieran nacido sin previa reunión con representantes del Ejecutivo. La vocera también se refirió a la precaria situación de salud en la que se encuentra el Machi Celestino Córdova, quien completa más de 50 días en huelga de hambre. Indicó que la situación es crítica, agravada, además, por acontecimientos como el del ser trasladado al Hospital Regional de Temuco en contra de su voluntad, donde se le forzó, por parte del personal, a realizarse una serie de exámenes. “El lamien Machi ha dicho que no quiere ser trasladado a ningún centro hospitalario, sin embrago, igual lo llevaron a la fuerza, además, allá lo amarraron a la camilla de pies y manos, le sacaron sangre, ocuparon la fuerza, lo sometieron. La salud del Machi está muy complicada, y de acuerdo, a eso esperamos que haya una pronta solución a sus demandas por derecho de acudir a su rewe”, subrayó. Celestino Córdova cumple una condena de 18 años de presidio en la Cárcel de Temuco y desde este lunes mantiene una huelga seca demandando un permiso de una salida por 48 horas para renovar su energía espiritual en su lof. El Machi y sus voceros reclaman inocencia en los hechos que lo vinculan con el incendio y argumentan que en su momento se probará tal condición, misma que ha sido vetada por la Justicia chilena.

