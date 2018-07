Eduardo Frei: “Los antecedentes prueban que lo de mi padre fue un magnicidio”

El ex presidente declaró este jueves ante el ministro en visita Alejandro Madrid. Su testimonio se relaciona con la investigación de la muerte de su padre, el también ex mandatario Eduardo Frei Montalva. El ex jefe de Estado acusó al Ejército y otras instituciones de querer "seguir dilatando" el fallo que no ha podido ser dado a conocer pese a los "15 años de difíciles investigaciones".