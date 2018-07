7b9564f5eb

90937b5421

Nacional Gobierno cambia nombre del Ministerio de Desarrollo Social La cartera pasará a llamarse Ministerio de Familia y Desarrollo Social. El proyecto fue presentado este jueves por el presidente Sebastián Piñera y el ministro Alfredo Moreno. Claudio Medrano Jueves 26 de julio 2018 16:29 hrs. Compartir

Con una actividad en el Palacio de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, presentó hoy el proyecto de ley que cambiará el nombre de la cartera; agregando así el concepto de familia en su título. De esta forma, pasará de llamarse “Ministerio de Desarrollo Social” a “Ministerio de Familia y Desarrollo Social”. La idea es que el proyecto vaya en línea con la mirada de futuro que el Ejecutivo está intentando plantear y que ha configurado también otros de los proyectos que están trabajando. En ese sentido el Mandatario explicó parte de los ejes que tiene esta iniciativa. “Esto es mucho más que un cambio de nombre, representa cosas muy profundas y muy sentidas para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, y sin duda, para nuestro Gobierno y este presidente. Primero, un paso hacia un modelo o in ideal de sociedad que inspirará y ha inspirado toda la acción de nuestro Gobierno, y que ha sido apoyado por la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, y segundo, representa también un cambio en la orientación de nuestras políticas sociales”. Recordemos que hubo polémica cuando se anunció la presentación de este proyecto de ley debido a que el gobierno decidió incorporar el concepto de “familia” y no “familias”, lo que, a juicio de los detractores de la idea, representa una discriminación. En ese sentido, el ministro Alfredo Moreno descartó esa postura. “No hemos querido llamarle ni de la, ni de las, simplemente de familia. No es nuestro interés en este proyecto la discusión –muy legítima- entre distintos tipos de uniones entre personas, sino que cómo podemos resolver los problemas de los chilenos trabajando con una realidad que no podemos seguir haciendo como que no existe. Al respecto, el Presidente señaló que “nuestro modelo o ideal de sociedad no es de individuos aislados”, agregando que tampoco “es uno donde el Estado es todo poderoso, omnipresente”. Además, el Mandatario recalcó que “por cierto hay muchos tipos de familias, todas son respetables y merecen dignidad”, añadiendo que es el lugar donde se crían los niños y se reciben instrumentos básicos “para transitar a la vida que viene”.

Con una actividad en el Palacio de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, presentó hoy el proyecto de ley que cambiará el nombre de la cartera; agregando así el concepto de familia en su título. De esta forma, pasará de llamarse “Ministerio de Desarrollo Social” a “Ministerio de Familia y Desarrollo Social”. La idea es que el proyecto vaya en línea con la mirada de futuro que el Ejecutivo está intentando plantear y que ha configurado también otros de los proyectos que están trabajando. En ese sentido el Mandatario explicó parte de los ejes que tiene esta iniciativa. “Esto es mucho más que un cambio de nombre, representa cosas muy profundas y muy sentidas para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, y sin duda, para nuestro Gobierno y este presidente. Primero, un paso hacia un modelo o in ideal de sociedad que inspirará y ha inspirado toda la acción de nuestro Gobierno, y que ha sido apoyado por la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, y segundo, representa también un cambio en la orientación de nuestras políticas sociales”. Recordemos que hubo polémica cuando se anunció la presentación de este proyecto de ley debido a que el gobierno decidió incorporar el concepto de “familia” y no “familias”, lo que, a juicio de los detractores de la idea, representa una discriminación. En ese sentido, el ministro Alfredo Moreno descartó esa postura. “No hemos querido llamarle ni de la, ni de las, simplemente de familia. No es nuestro interés en este proyecto la discusión –muy legítima- entre distintos tipos de uniones entre personas, sino que cómo podemos resolver los problemas de los chilenos trabajando con una realidad que no podemos seguir haciendo como que no existe. Al respecto, el Presidente señaló que “nuestro modelo o ideal de sociedad no es de individuos aislados”, agregando que tampoco “es uno donde el Estado es todo poderoso, omnipresente”. Además, el Mandatario recalcó que “por cierto hay muchos tipos de familias, todas son respetables y merecen dignidad”, añadiendo que es el lugar donde se crían los niños y se reciben instrumentos básicos “para transitar a la vida que viene”.