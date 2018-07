725ae306bd

Justicia Gendarmería autoriza salida de Celestino Córdova a renovar su rehue Según afirmó la familia del machi, Gendarmería dio luz verde a la petición de Córdova quien se encuentra en huelga de hambre e internado en el Hospital de Nueva Imperial. Claudia Carvajal G. Viernes 27 de julio 2018 12:12 hrs.

Según información entregada por radio Bíobío, el machi Celestino Córdova habría sido autorizado para salir desde su centro de reclusión en orden a renovar su rehue. La noticia de la autorización la entregó el representante de la familia del machi, Mijael Carbone. Celestino Córdova fue condenado a 18 años de presidio como autor del delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en Vilcún en el año 2013. El machi ha solicitado en repetidas ocasiones que se le permita realizar la ancestral ceremonia mapuche, lo que había sido negado hasta ahora. Como medida de presión, Córdova inició una huelga de hambre que duró 100 días la que suspendió para negociar con el gobierno de Sebastián Piñera y, al no obtener resultados positivos a su solicitud, retomó la medida. La semana pasada decidió radicalizar la medida al anunciar que no ingeriría líquidos y exigir que no se le entregara tratamiento alguno de medicina occidental. En desarrollo

