362f99e9b0

7a017730db

Derechos Humanos Nacional Lorena Pizarro por denuncia de osamentas en Iquique: “Evaluamos acciones legales” La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se refirió a la denuncia hecha por un ex carabinero sobre el descubrimiento de cuerpos en 2001, presuntamente de la época de dictadura militar, y que fue pasada por alto intencionalmente. Camilo Villa J. Domingo 29 de julio 2018 21:22 hrs. Compartir

De seis a 16 cuerpos, presuntamente correspondientes al periodo de la dictadura militar, fueron encontrados en Alto Hospicio el año 2001. Así lo denunció el ex carabinero Gerhard Schrandt, quien confirmó la noticia el 2009 directamente del capitán Julio Reyes Ponce, uniformado que halló las osamentas. Resulta que en 2001 un grupo del GOPE, entre los que se encontraba Francisco González Carvallo y Julio Reyes Ponce, buscaba en el desierto cuerpos que habían sido víctimas del llamado psicópata de Alto Hospicio. En esas labores estaban cuando hallaron, en un pique minero, cuerpos amarrados y tapados con sacos. El ex carabinero Gerhard Schrandt fue testigo del momento exacto del descubrimiento porque justo en aquel instante entregaba las meriendas correspondientes. Años después, en 2009, al reencontrarse con Julio Reyes Ponce, Schrandt le preguntó por las osamentas halladas ocho años antes, ante lo cual el capitán aseguró que eran cuerpos que databan del periodo de 1973. Más en confianza, y al integrarse otros uniformados a la conversación, Julio Reyes Ponce confirmó que ante tal hallazgo decidieron callar. Así lo relató Gerhard Schrandt al medio The Clinic: “Ahí pregunta un oficial, que era Sergio Gutiérrez, y dice ‘mi comandante, ¿qué se hizo con esos cuerpos, dieron cuenta?’ él dice ‘no hueón, cómo se te ocurre, estaba la escoba y decidimos callar’. Entonces ahí pregunta otro teniente que estaba en el lugar ‘mi comandante, ¿pero se hizo algo con eso después?’ ‘No la cosa quedó ahí nomás –dijo-, nosotros nos olvidamos y seguimos para adelante no más, decidimos quedarnos callados’. Ante tal denuncia, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien no descartó acciones legales para iniciar una investigación y determinar responsabilidades. “Esto es de máxima gravedad, nosotros conversaremos con abogados este lunes, ya hablamos con algunos de ellos, para ver qué acciones podemos hacer que nos permitan corroborar lo que aquí se dice, y si es así, se investigue. Hemos buscado durante muchos años a nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas, y no nos cabe la menor duda que el desierto, que el sector de Iquique, que conoce la tragedia de persecución política, es un lugar donde pueden estar algunas de las nuestras y los nuestros”. La dirigente dijo el primer paso es verificar que efectivamente los cuerpos encontrados correspondan a víctimas de la dictadura, mientras tanto, llamó a la calma a familiares mientras esto no se confirme. Pizarro también se refirió al proceder actual de las fuerzas armadas y de orden en cuanto al periodo de dictadura, pues aseguró que tienen como política el ocultamiento de información y evidencia, y mientras se siga venerando a generales como Pinochet, no podrá dejarse de lado la complicidad de los uniformados con las violaciones de los derechos humanos en dictadura. “Esto tiene que demostrar de una vez por todas la urgente necesidad de terminar con que las instituciones armadas y de orden de Chile sigan sintiéndose parte del genocidio. Mientras no cambien su doctrina, mientras no se degrade a los uniformados, mientras no se legisle contra el negacionismo, ellos van a seguir sintiendo que tener el retrato de Pinochet, o tener una estatua en homenaje a José Toribio Marino, es lo que corresponde y hay que seguir”. En ese sentido, la presidenta de la AFDD dijo que mientras no se acabe con el legado de los militares y carabineros golpistas, ambas instituciones seguirán ocultando información y defendiendo a los criminales de lesa humanidad.

De seis a 16 cuerpos, presuntamente correspondientes al periodo de la dictadura militar, fueron encontrados en Alto Hospicio el año 2001. Así lo denunció el ex carabinero Gerhard Schrandt, quien confirmó la noticia el 2009 directamente del capitán Julio Reyes Ponce, uniformado que halló las osamentas. Resulta que en 2001 un grupo del GOPE, entre los que se encontraba Francisco González Carvallo y Julio Reyes Ponce, buscaba en el desierto cuerpos que habían sido víctimas del llamado psicópata de Alto Hospicio. En esas labores estaban cuando hallaron, en un pique minero, cuerpos amarrados y tapados con sacos. El ex carabinero Gerhard Schrandt fue testigo del momento exacto del descubrimiento porque justo en aquel instante entregaba las meriendas correspondientes. Años después, en 2009, al reencontrarse con Julio Reyes Ponce, Schrandt le preguntó por las osamentas halladas ocho años antes, ante lo cual el capitán aseguró que eran cuerpos que databan del periodo de 1973. Más en confianza, y al integrarse otros uniformados a la conversación, Julio Reyes Ponce confirmó que ante tal hallazgo decidieron callar. Así lo relató Gerhard Schrandt al medio The Clinic: “Ahí pregunta un oficial, que era Sergio Gutiérrez, y dice ‘mi comandante, ¿qué se hizo con esos cuerpos, dieron cuenta?’ él dice ‘no hueón, cómo se te ocurre, estaba la escoba y decidimos callar’. Entonces ahí pregunta otro teniente que estaba en el lugar ‘mi comandante, ¿pero se hizo algo con eso después?’ ‘No la cosa quedó ahí nomás –dijo-, nosotros nos olvidamos y seguimos para adelante no más, decidimos quedarnos callados’. Ante tal denuncia, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien no descartó acciones legales para iniciar una investigación y determinar responsabilidades. “Esto es de máxima gravedad, nosotros conversaremos con abogados este lunes, ya hablamos con algunos de ellos, para ver qué acciones podemos hacer que nos permitan corroborar lo que aquí se dice, y si es así, se investigue. Hemos buscado durante muchos años a nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas, y no nos cabe la menor duda que el desierto, que el sector de Iquique, que conoce la tragedia de persecución política, es un lugar donde pueden estar algunas de las nuestras y los nuestros”. La dirigente dijo el primer paso es verificar que efectivamente los cuerpos encontrados correspondan a víctimas de la dictadura, mientras tanto, llamó a la calma a familiares mientras esto no se confirme. Pizarro también se refirió al proceder actual de las fuerzas armadas y de orden en cuanto al periodo de dictadura, pues aseguró que tienen como política el ocultamiento de información y evidencia, y mientras se siga venerando a generales como Pinochet, no podrá dejarse de lado la complicidad de los uniformados con las violaciones de los derechos humanos en dictadura. “Esto tiene que demostrar de una vez por todas la urgente necesidad de terminar con que las instituciones armadas y de orden de Chile sigan sintiéndose parte del genocidio. Mientras no cambien su doctrina, mientras no se degrade a los uniformados, mientras no se legisle contra el negacionismo, ellos van a seguir sintiendo que tener el retrato de Pinochet, o tener una estatua en homenaje a José Toribio Marino, es lo que corresponde y hay que seguir”. En ese sentido, la presidenta de la AFDD dijo que mientras no se acabe con el legado de los militares y carabineros golpistas, ambas instituciones seguirán ocultando información y defendiendo a los criminales de lesa humanidad.