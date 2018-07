b0ca407cd1

Lucía Dammert: "Desde los '90, los gobiernos proponen más castigo" Recientemente, la socióloga Lucía Dammert presentó el informe Comisión de Seguridad. Seguimiento en redes sociales. En el trabajo, la investigadora abordó las reacciones surgidas a raíz de la presentación de la Comisión de Seguridad del Gobierno de Chile. En conversación con Radioanálisis la analista comentó los resultados del estudio. Entrevista a Lucía Dammert. Diario Uchile Lunes 30 de julio 2018 18:54 hrs.

La investigadora Lucía Dammert, en conversación con el programa Radioanálisis, comentó los resultados del estudio Comisión de Seguridad. Seguimiento en redes sociales que abordó las reacciones surgidas en Twitter sobre el anuncio de la Comisión de Seguridad del Gobierno de Chile dada a conocer por el Ejecutivo en abril de este año. El informe contempló más de 50 mil tweets surgidos en el periodo que va desde el 11 hasta el 23 de julio, tiempo donde se dieron a conocer los resultados de esta delegación, cuyo objetivo fue generar un acuerdo respecto del cómo abordar el tema de la seguridad ciudadana. En este sentido, el estudio concluyó que durante el debate de la iniciativa la oposición se restó de la discusión. “Hay un monólogo vinculado con actores gubernamentales que tratan de difundir el mensaje del acuerdo a través principalmente del hashtag #AcuerdoPorLaSeguridad”, señaló el informe. Asimismo, el estudio determinó que el proyecto fue opacado por el surgimiento del Consejo Nacional de Inteligencia que adoptó la sigla de CNI. En esta línea, el informe señaló que este aspecto generó una conversación apartada del fondo del proyecto. “Esto es una demostración más de la carencia de un verdadero debate programático sobre los temas de seguridad. La evidente ausencia de debate sobre el contenido de las medidas propuestas por la comisión y el gobierno da cuenta de que la seguridad es un tema que le cuesta debatir a la oposición progresista. Para el gobierno es un fracaso comunicacional. Sin duda la presencia del concepto “CNI” como el más representativo de las conversaciones que se generaron consolida la percepción que el error terminó opacando la estrategia comunicacional inicial”, subrayó el estudio. En este contexto, Lucía Dammert comentó que el informe dio cuenta de que “la oposición se calla respecto de las medidas profundas”. “Lo que hace es aparecer solo en la discusión sobre la CNI. Entonces, la oposición se concentra en esta propuesta que hace el Gobierno de cambiar la estructura de la Agencia Nacional de Inteligencia y crear un Consejo Nacional de Inteligencia”, advirtió. “También creo que hay un punto importante: el Gobierno saca la agenda de las 150 medidas el jueves y el sábado hace esa redada masiva donde el Presidente anuncia que se han tomado detenidos 5 mil 700 personas. Acá hay una estrategia comunicacional”, añadió. La seguridad como estrategia comunicacional Para la académica, durante los últimos años, es evidente cómo la derecha ha instaurado en la sociedad el tema de la seguridad ciudadana. En este sentido, advirtió: “Creo que estamos ahí porque no ha habido una oposición política. Muy por el contrario, desde el ’90 hasta ahora todos los gobiernos han propuesto más castigo, porque en el fondo, le tienen miedo a la ciudadanía que hemos creado. Le tienen miedo al debate público, en términos de decir, el castigo no sirve”. Asimismo, la investigadora señaló que “Chile es un país con temor”. “La gente tiene miedo a enfermarse, porque si uno se enferma tiene que vender su casa; tiene miedo a la jubilación, porque cuando uno se jubila pasa a ser indigente. Entonces, tienes miedo a un montón de cosas, sin embargo, lo único que puedes verbalizar, es al delincuente. Por ende, como que el delincuente es ese espacio donde uno puede exteriorizar sus miedos”, sostuvo. Desde ese punto de vista, la experta cuestionó las medidas contempladas dentro de la comisión. Esto, ya que en su opinión, no atacan el fondo del problema de la seguridad ciudadana. “Una de las medidas es tratar de contratar profesionales dentro de las instituciones policiales y la pregunta es: verdaderamente queremos seguir invirtiendo en esto. ¿Esto nos va a asegurar que no haya más asociaciones ilícitas? No hay nada sobre la inversión en prevención del delito. Si es correcto o no es correcto lo que estamos haciendo. Más bien se dice que vamos a continuar programas que han sido evaluados ligeramente”, concluyó la investigadora. Revisa aquí el estudio completo.

