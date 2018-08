0a4402000d

Fiscal Emilfork acusa al Estado de fallar en la protección de los niños El persecutor jefe de la región de Los Lagos y a cargo de investigar los casos de niños fallecidos en el Sename, se reunió con la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz, después del crudo diagnóstico de la ONU sobre las condiciones de vida al interior de los centros dependientes del Servicio Nacional de Menores. Rodrigo Fuentes Martes 31 de julio 2018 19:35 hrs.

El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, se reunió este martes con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Esto, debido a la revisión de los casos del Servicio Nacional de Menores (Sename) y el alarmante informe de las Naciones Unidas, el cual reveló graves violaciones de derechos humanos al interior de la institución. El persecutor aseguró que las conclusiones del documento difundido por la ONU, respaldan los avances de su investigación, que contempla más de mil fallecimientos. Marcos Emilfork precisó que se reunió formalmente con la Defensora de la Niñez debido a la investigación que desarrolla, encuentro en el que intercambiaron distintos tipos de información con el fin de mejorar la situación de los niños que se encuentran al cuidado del Estado. “Desde que asumí la investigación, he sostenido siempre lo mismo, se trata de una causa, de una investigación vinculada a los Derechos Humanos de los niños. Aquí lo que está en juego y lo que se releva en cada una de las historias descubiertas por Fiscalía, lo que está detrás son los Derechos Humanos de la infancia vulnerable. Y en eso ,lo que queda en evidencia en mi investigación hasta ahora, es que el Estado ha fallado sistemáticamente en la protección de los niños vulnerables de nuestro país”, afirmó. Al respecto, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, indicó que una de las tareas más urgentes es el cierre del Cread Playa Ancha, sobre lo cual el mismo comité de la ONU denunció hechos de maltrato físico y psíquico por parte de los funcionarios. La también abogada cuestionó el informe que envió al Senado la directora del Sename, Susana Tonda, quien recomendó que el traslado de los menores debe iniciarse recién en enero del próximo año. La Defensora de la Niñez criticó la fecha establecida e indicó que debe explicar las razones que justifiquen tal decisión. “Me parece que es ineludible que el Estado de Chile tome acciones con inmediatez y urgencia, partiendo por el cierre inmediato del Cread Playa Ancha, que es una situación que debió producirse en abril de este año. No resulta tolerable que sigamos manteniendo niños en condiciones que no corresponden y que no son respetuosas de sus derechos”. Sumado a ello, precisó que “no podemos esperar la tramitación de la ley de separación del servicio del Sename para tomar las medidas que el comité está refiriendo de suma gravedad, y eso involucra hacer acciones administrativas urgentes”. El informe de la ONU sobre las precarias condiciones que viven los niños en el Sename concluye, entre otras cosas, que el Estado de Chile ha vulnerado, por más de cuarenta años, los derechos de los menores en las residencias dependientes del servicio, además cuestiona al Poder Judicial, señalando que a los magistrados les falta especialización.

