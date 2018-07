0a4402000d

390639dd43

Medio Ambiente Profesionales de Conaf rechazan proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal El sindicato de profesionales manifestó hoy ante la Comisión que analiza la iniciativa que esperan el retiro total o al menos, que se apliquen modificaciones sustanciales a la prenormativa que instaura el cambio en la institucionalidad y el traspaso del cuidado de las áreas protegidas al Ministerio de Medio Ambiente. Claudio Medrano Martes 31 de julio 2018 18:07 hrs. Compartir

Calificando al proyecto de “horroroso”, el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF, expuso esta tarde en la Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, la cual está analizando el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y traspasa el manejo de las áreas silvestres protegidas al Ministerio de Medio Ambiente. El presidente de SINAPROF, Ricardo Heinsohn, criticó la actitud del gobierno. ” Es lo típico que ha demostrado esta administración. Puras ambigüedades, faltas a la verdad diciendo que había acuerdo previos con los trabajadores en circunstancias que no lo hay para nada, no hemos tocado ni un artículo en relación al tema laboral, por lo tanto no es posible hablar de acuerdo ni mucho menos y lo que han dicho los senadores es decidor, en cuanto a que al gobierno no sabe lo que va a hacer” En este sentido, Heinsohn agregó que es necesario tener en cuenta la voz de los profesionales de CONAF. “Nosotros estamos pidiendo de buena forma que se retire ese proyecto que es horrorosamente malo o que se suspenda su tramitación hasta que la arreglen. Las cosas parchadas no resultan, no queremos un transantiago 2 y que toda la institucionalidad forestal del país se vea dañada por la creación de un ente débil y sin potestades y que en definitiva no responderá a las necesidades y los requerimientos del país”. En efecto, los senadores de oposición Álvaro Elizalde, Ximena Órdenes, Ximena Rincón y Felipe Harboe manifestaron sus aprensiones respecto del proyecto, tras escuchar a los dirigentes de SINAPROF y de otros gremios, como FENASIC y SITREM, y solicitaron un pronunciamiento oficial del Gobierno y también plantearon la necesidad de retirar la iniciativa.

Calificando al proyecto de “horroroso”, el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF, expuso esta tarde en la Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, la cual está analizando el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y traspasa el manejo de las áreas silvestres protegidas al Ministerio de Medio Ambiente. El presidente de SINAPROF, Ricardo Heinsohn, criticó la actitud del gobierno. ” Es lo típico que ha demostrado esta administración. Puras ambigüedades, faltas a la verdad diciendo que había acuerdo previos con los trabajadores en circunstancias que no lo hay para nada, no hemos tocado ni un artículo en relación al tema laboral, por lo tanto no es posible hablar de acuerdo ni mucho menos y lo que han dicho los senadores es decidor, en cuanto a que al gobierno no sabe lo que va a hacer” En este sentido, Heinsohn agregó que es necesario tener en cuenta la voz de los profesionales de CONAF. “Nosotros estamos pidiendo de buena forma que se retire ese proyecto que es horrorosamente malo o que se suspenda su tramitación hasta que la arreglen. Las cosas parchadas no resultan, no queremos un transantiago 2 y que toda la institucionalidad forestal del país se vea dañada por la creación de un ente débil y sin potestades y que en definitiva no responderá a las necesidades y los requerimientos del país”. En efecto, los senadores de oposición Álvaro Elizalde, Ximena Órdenes, Ximena Rincón y Felipe Harboe manifestaron sus aprensiones respecto del proyecto, tras escuchar a los dirigentes de SINAPROF y de otros gremios, como FENASIC y SITREM, y solicitaron un pronunciamiento oficial del Gobierno y también plantearon la necesidad de retirar la iniciativa.