Nacional CUT y ANEF protestan contra dictamen que modifica negociaciones colectivas Durante la movilización desarrollada en Santiago, los máximos dirigentes de las organizaciones de trabajadores, Bárbara Figueroa y Carlos Insunza, rechazaron el nuevo reglamento de la Dirección de Trabajo que valida a grupos negociadores. Además, aseguraron que continuarán las acciones hasta que se anule el reglamento. Rodrigo Fuentes Jueves 2 de agosto 2018 20:33 hrs.

Este jueves, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) realizaron una masiva manifestación contra el dictámen de la Dirección del Trabajo (DT) referido a negociaciones colectivas. La columna se dirigió desde la sede de la multidindical hasta las oficinas de la DT, ubicadas en calle Agustinas, donde protestaron por el reciente instructivo del organismo, referido a que no solo los sindicatos están facultados para negociar, sino que también se reconoce a otros grupos de trabajadores como contraparte. Durante la acción protesta, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, criticó la medida. Además, aseguró que existe preocupación, ya que no se ha visto una actitud pro trabajadores por parte de la Dirección del Trabajo ni del Gobierno. “Hoy día lo que nosotros estamos buscando es que se entienda que frente a los dictámenes de la autoridad va a haber una respuesta de las organizaciones sindicales,además, si a eso sumamos el estatuto de los jóvenes, la incapacidad del gobierno de dialogar en materia de salario mínimo, evidentemente que ya existe una actitud que no goza de ser favorable a los trabajadores. Eso a nosotros nos preocupa y queremos dejarlo en evidencia. Luego de esto vendrán distintas otras acciones de protesta”, afirmó. Desde la ANEF adelantaron que esta no será la única manifestación para presionar al gobierno a que suspenda el dictamen y pida la renuncia al director del organismo, el abogado Mauricio Peñaloza. El presidente de la Asociación, Carlos Insunza, indicó que con esta resolución el director del Trabajo está asumiendo facultades que van más allá de las que ostenta. “Los grupos negociadores son un instrumento que por mucho tiempo han sido utilizados por los empresarios para debilitar el accionar sindical, y justamente fue el debate democrático que se dio en el marco de la Reforma Laboral, con sus limitaciones e incluyendo la intervención de Tribunal Constitucional, lo que terminó dejando un vacío legal cuya forma de resolución debe ser a través de una discusión legislativa. No corresponde al director del Trabajo emitir un reglamento teórico sobre situaciones teóricas, donde no existe claridad, sino que manifiesta una disposición política definida, que no es lo que corresponde”, argumentó. Además de las CUT y la ANEF, los propios funcionarios de la Dirección del Trabajo criticaron el dictamen sobre validación de grupos negociadores. Los trabajadores del organismo afirmaron, a través de un comunicado, que no se involucró al Departamento Jurídico en el análisis ni la elaboración del documento, “conforme está previsto en nuestra ley orgánica, y que no haya sido precedido de un mecanismo previo de consultas a las organizaciones de trabajadores y empleadores y otras opiniones calificadas”.

