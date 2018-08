0f3409cc25

Horizonte Ciudadano, la propuesta de Michelle Bachelet La ex presidenta Michelle Bachelet presentó, este jueves, su nueva fundación, la que tendrá como objetivo realizar distintos proyectos en materia de salud, protección de menores, ciencia, género, medio ambiente y derechos humanos. Andrea Bustos C. Jueves 2 de agosto 2018 20:39 hrs.

La organización será presidida por Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación de Bachelet, y en el directorio se encontrarán Javier Altamirano, Paulina Vodanovic, Benjamín Aguirre y Claudia Farías, todos ex colaboradores de su período presidencial. La ex presidenta señaló, en la ceremonia de presentación, que ante los nuevos desafíos que enfrenta el país “proponemos un nuevo espacio para juntarnos, que se suma a lo que ya están haciendo otros centros de pensamientos vinculados al progresismo, pero centrado en particular en los anhelos y capacidades de los ciudadanos”. Además, indicó que este debe ser un nuevo espacio de intercambio que permita el diálogo en temas centrales para el desarrollo de Chile, dando espacio a que la sociedad civil se vincule a la política para proponer el futuro. Para esto, agregó que es importante aprovechar los conocimientos de la investigación y la experiencia de gobierno, así como también los aprendizajes de organizaciones sociales y territoriales para plantear nuevas recomendaciones y soluciones a las problemáticas actuales. Por otra parte, la ex mandataria comentó que el principal desafío del proyecto es recuperar la confianza que se ha perdido en la política. “Tenemos que reivindicarla desde la práctica, porque sin política no hay búsqueda del bien común, no hay responsabilidades compartidas, no hay bases de entendimiento, y ese es el desafío que hace suyo esta fundación. Desde la práctica democrática, desde el horizonte ciudadano trataremos de ser aporte”, expresó. Sovre un eventual regreso a cargos políticos, Michelle Bachelet descartó tener intenciones de campaña, afirmando que quienes buscan candidaturas están perdiendo el tiempo, ya que ahora es el tiempo de nuevas caras y liderazgos, por lo que se restará de estar en la primera línea de la discusión nacional. Al acto de presentación asistieron Fernando Atria, Ana Lya Uriarte, el senador Álvaro Elizalde y los ex ministros Heraldo Muñoz, Marcos Barraza y Helia Molina.

