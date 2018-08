cff15e0549

Cultura Orquesta Illawara abrirá convención de la Asociación Nacional de Flautas de EE.UU. El próximo 9 de agosto, la agrupación fundada y dirigida por el profesor Wilson Padilla, hará historia. Serán los primeros músicos chilenos en presentarse en la jornada inaugural del encuentro que reúne a exponentes de ese instrumento de todas las latitudes del mundo. "Estuvimos a punto de decir que no por motivos económicos, pero pensamos que es una oportunidad que no se va a repetir", cuenta el director a días de iniciar el viaje. DMUS U. de Chile Jueves 2 de agosto 2018

Era 2017 y la Orquesta de Flautas Illawara, compuesta por estudiantes, egresados y profesores del Departamento de Música (DMUS) y dirigida por el profesor Wilson Padilla, regresaba a Santiago luego de una presentación realizada en San Vicente de Tagua Tagua. Entre anécdotas de la presentación y bromas surgió una idea que en ese momento resultaba un tanto osada: postular para participar de la Convención de Flautas realizada por la Asociación Nacional de Flautas de Estados Unidos. Entusiasmados, decidieron hacerlo y enviaron una muestra de música latinoamericana, compuesta por “arreglos de música de Violeta Parra, Las cuatro danzas del sur del mundo, de Claudio Acevedo, y un arreglo de una pieza de Astor Piazzolla”, cuenta el profesor Padilla, agregando que “es un repertorio que forma parte de lo que nosotros tocamos usualmente”. Escogieron esa selección de obras ya que pensaron que sería interesante para los organizadores del evento. Y no se equivocaron. Se desentendieron del asunto por unos meses, hasta que en febrero pasado recibieron un correo en el que les notificaban que habían sido aceptados entre más de 500 postulaciones. Si hasta ahí la noticia ya era buena, saber que serían los responsables del concierto inaugural de la convención hizo que la alegría se transformara en algarabía. “¡Fue tremendo! Nos repetíamos que era una gran oportunidad la que se nos estaba abriendo” rememora el profesor Padilla. “A esa convención llegan flautistas de todo el mundo, postularon 500 personas y nos seleccionaron a nosotros”, añade emocionado. Tras la algarabía inicial debieron comenzar a pensar en cómo financiar el viaje a la convención, tarea en la que se encuentran hasta ahora, ya que no ha sido fácil conseguir los recursos. “Hemos recibido apoyos, pero no son suficientes y actualmente nosotros estamos financiando casi el 80% del viaje”, dice el director de la orquesta. “Estuvimos a punto de decir que no por motivos económicos, pero pensamos que esta es una oportunidad que no se va a repetir. Creemos que hay cosas en la vida a la que no puedes decir que no”, agrega el también director del Departamento de Música. Se vieron en la obligación de reducir el número de integrantes de la orquesta que viajarían, bajando de 26 a 16 flautistas. “Desgraciadamente no podemos viajar todos. Igual lo hemos conversado mucho y ellos entienden que en realidad los que vamos somos los representantes de la orquesta completa. Si tuviésemos los medios, encantados iríamos todos”, dice. “Participar nos genera un orgullo tremendo porque somos los primeros chilenos que llegamos a la convención a tocar. Es un reconocimiento a una agrupación que nació en las aulas de esta Facultad”, sentencia el profesor Padilla, fundador de la orquesta en 2014. La National Flute Association (NFA) es la organización de flautistas más grande del mundo. Fue fundada en 1972 y en la actualidad cuenta con cerca cinco mil miembros de más de 50 países del mundo. El encuentro reunirá a intérpretes de distintas latitudes, quienes además podrán asistir a clases magistrales, charlas y a exposiciones de empresas relacionadas con la construcción de flautas. Concierto a beneficio Como los apoyos conseguidos a la fecha para financiar la presencia de la orquesta Illawara en la convención anual de flautas siguen siendo insuficientes para costear el viaje, el próximo sábado 4 de agosto realizarán un concierto de despedida. Éste se realizará en la Sala Isidora Zegers a las 19:30 horas y si bien será con entrada liberada será una instancia para recibir aportes voluntarios que irán directamente a financiar los gastos de la presentación de Estados Unidos. En la ocasión presentarán parte de lo que será el repertorio a ejecutar en la convención, además de otras piezas que forman parte de sus programas de presentaciones. *Artículo publicado originalmente en Artes U. de Chile.

