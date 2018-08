e189e58d8b

Internacional Brasil define a sus candidatos presidenciales En Brasil la carrera electoral ya parece bastante definida con un puñado de candidatos que en su mayoría parece no entusiasmar a los votantes en medio de una crisis política y económica sin precedentes en las últimas décadas. Según el Instituto Brasileño de Opinión Publica y Estadística IBOPE, el 45 por ciento de los brasileños se dicen pesimistas ante estas elecciones. RFI Sábado 4 de agosto 2018 9:14 hrs. Compartir

Las fichas políticas se mueven en Brasil y poco a poco los candidatos a la presidencia se desvelan. Por ejemplo, en las últimas horas fue el turno para el ex banquero Henrique Meirelles del partido Movimiento Democrático Brasileño, del actual mandatario, Michel Temer. Queda por saber si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente en prisión por corrupción y blanqueo de capitales será el candidato del Partido de los Trabajadores (PT). Aunque aparece como el favorito en las encuestas, el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Supremo Electoral aún deberán decidir si debe ser liberado y si puede ser candidato. Una posibilidad remota según la mayoría de los juristas. Otros candidatos El segundo posicionado en los sondeos es el ultraconservador Jair Bolsonaro que promete aplicar un drástico plan de choque a la maltrecha situación que atraviesa el país. El principal partido conservador, el de la Social Democracia Brasileña (PSDB) es resentado por el ex gobernador de Sao Pablo Geraldo Alckmin, quien ya fue candidato a la presidencia en 2006 sin un gran desempeño. También repite como candidata la ex ministra Marina Silva en representación del partido REDE. Por su parte el ex ministro, Ciro Gomes,concurrirá por el partido democrático laboral. La campaña entrará en su fase crucial a partir de septiembre y culminará el 7 de octubre con la primera vuelta de las elecciones. Lula, el favorito de las encuestas Sin embargo, es el lanzamiento de la candidatura del expresidente Lula Da Silva, favorito en las encuestas, a pesar de estar encarcelado por corrupción, la que concentra la atención de los medios, así como de la gran parte de la opinión pública. Por ejemplo, el Papa Francisco le envió un mensaje de su puño y letra: “A Luiz Inacio da Silva, con mi bendición y pidiéndole que rece por mí, Francisco”. Esta dedicatoria se podo leer en la primera página del libro “La verdad vencerá” donde figuran tres entrevistas realizadas al líder del Partido de los trabajadores. Lula da silva se encuentra preso desde el 7 de abril de este año y cumple una condena de doce años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

