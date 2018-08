c3530727e3

Educación Nacional Deudores CAE contra Ricardo Lagos por no reconocer su responsabilidad política Juan Pablo Rojas, Coordinador Nacional del movimiento Deuda Educativa, organización que ha impulsado seis demandas colectivas contra el Crédito con Aval de Estado, dijo que: “No es digno de un ex Presidente no reconocer los errores propios, evadirlos, y culpar a otros”. Diario Uchile Domingo 5 de agosto 2018 11:45 hrs. Me Gusta Compartir

Con molestia reaccionaron los deudores agrupados en la organización “Deuda Educativa”, luego de las declaraciones emitidas por el ex Presidente Ricardo Lagos, quien señaló que la implementación del CAE no fue su responsabilidad. A través de un comunicado de prensa, Juan Pablo Rojas, Coordinador Nacional del movimiento Deuda Educativa, organización que ha impulsado seis demandas colectivas contra el Crédito con Aval de Estado, dijo que: “No es digno de un ex Presidente no reconocer los errores propios, evadirlos, y culpar a otros. El CAE nace en su gobierno , y lo que uno esperaría es un mínimo de autocrítica del ex mandatario”. Para los miembros de la organización, el ex presidente “no es digno de su investidura al negar la implementación del CAE”, fundamentalmente porque en su puesta en marcha, “hubo una decisión política de bancarizar la educación superior con todo lo que eso significa, tasas de interés abusivas, registros en DICOM, embargos, y, ante todo, dejando a los estudiantes con una pesada mochila a sus espaldas, condenándolos a pagar deudas que los acompañan por casi 20 años”. Rojas insistió en la responsabilidad de Lagos: “El CAE lo inventó Lagos, de eso no hay discusión. Por tanto, el único responsable de este crédito es él y su gobierno. Uno esperaría que un ex mandatario en vez de desentenderse de su responsabilidad, actuara con humildad y autocrítica. El CAE es una mala política pública porque entrega a los bancos una tarea que es resorte del Estado, como es el derecho a la educación. El CAE es el Transantiago de la educación, y ambas iniciativas tienen el mismo responsable: Ricardo Lagos Escobar”. Al finalizar dijo que “Ricardo Lagos se escapa de su responsabilidad con el CAE, del mismo modo en que Pinochet no reconocía sus violaciones a los Derechos Humanos, Manuel Contreras a sus torturados. Esperamos que esté a la altura del estadista, tal como fue alguna vez catalogado”.

