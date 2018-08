f1264a0754

Deportes Ángelo Henríquez y su regreso: "Quiero ganar cosas con la 'U'" El delantero arribó este lunes a Santiago para convertirse en el segundo refuerzo de los azules. Será oficializado esta tarde. Claudio Medrano Martes 7 de agosto 2018 10:51 hrs.

La salida de Mauricio Pinilla de Universidad de Chile generó un fuerte problema a la dirigencia de Azul Azul. Con un polémico despido de la institución, los universitarios se quedaron sin su goleador y una de sus mayores figuras del equipo. En ese escenario, el conjunto que dirige Frank Darío Kudelka tuvo que buscar rápidamente un atacante de características similares a las del ex-Genoa, y así fue como concretaron el fichaje del ahora exjugador de Atlas de Guadalajara, Ángelo Henríquez. Esta jornada, el ariete con pasado en Dinamo Zagreb, arribó al país para sumarse a la disciplina de los azules y transformarse en la segunda incorporación del club. “La U es un equipo muy grande, de mucha calidad en el plantel, con buena infraestructura, es un club de primer nivel y estar en casa es una motivación más” , dijo el formado en los laicos en su llegada a suelo nacional procedente de México. “Jugar en la U es muy importante, porque lo ve mucha gente, y siempre va a estar esa presión. Es un equipo grande y hay que representarlo como corresponde. Solo quiero dar lo mejor de mi y ojalá ganar cosas con la U nuevamente” , añadió el jugador, que dejó el conjunto azul en agosto de 2012, cuando Manchester United pagó por él 4 millones de euros, aunque acabó jugando solamente en el equipo juvenil. Respecto de su estado físico, Henríquez, de escasos minutos en su paso por la Liga MX, aseguró: “Me he mantenido entrenando, el semestre pasado jugué, y me siento muy bien, y me siento capaz de hacerlo lo mejor posible”.

