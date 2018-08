f1264a0754

Deportes Crovetto y cambios al Plan Olímpico: "Las explicaciones de la Ministra son insuficientes" La presidenta de la Comisión de Deportistas de Alto Rendimiento, aseguró que recibió la noticia de la reestructuración del Plan Olímpico con preocupación y agregó que las explicaciones que ha dado la ministra del Deporte, Pauline Kantor, al respecto "son insuficientes". Claudio Medrano Martes 7 de agosto 2018 14:07 hrs.

La tiradora al vuelo nacional y presidenta de la Comisión de Deportistas de Alto Rendimiento, Francisca Crovetto, conversó con Radio Universidad de Chile respecto del anuncio hecho por la ministra del Deporte, Pauline Kantor, de reformar el Plan Olímpico y reducir el número de beneficiarios en cerca de 400 personas. La noticia fue tomada con preocupación por los deportistas dado que quienes queden fuera del Plan, deberán someterse al arbitrio de las Federaciones, muchas de las cuales no otorgan las garantías administrativas que permitan afirmar que dichos recursos serán bien ocupados. ¿Cómo recibes el anuncio de la Ministra? Lo veo con preocupación, como lo leí el día domingo me pareció una mala noticia y también por todos los comentarios, preocupaciones y quejas que me han llegado de distintos compañeros deportistas. La Ministra se excusó diciendo que fue sacada de contexto, que faltaba información en la nota, pero me gustaría saber cuál es la opinión de todo el Plan Olímpico, porque es importante decir que el Mindep es solo una parte del plan, por lo que una disminución de recursos que afecte a nuestros compañeros deportistas la voy a ver siempre con preocupación. ¿Ustedes recibieron alguna notificación de que se venía este cambio? Anteriormente para nada y en relación la explicación, sí se me dio una a mí que se la puedo hacer llegar a los 12 directores que son parte de la Comisión, pero estas explicaciones no se dieron a la masa de 900 deportistas que componen el Plan, me parece que las explicaciones son insuficientes, porque decía que esta masa de deportistas que serían sacados del Plan iban a estar a cargo de las federaciones y sabemos que muchas veces hay algunas federaciones que no cumplen los lineamientos o que están peleados con los deportistas, entonces, es difícil que puedan manejar el tema. Dejar tan al arbitrio una decisión que muchas veces puede que no se haga sobre la base de criterios deportivos. Si algo tiene el Plan Olímpico es que las decisiones de viajes, competencias, proyectos estaban bajo criterios técnicos y no a dedo o para pagar favores y eso se tiene que seguir velando. ¿Es esta una oportunidad para rediscutir el tema del financiamiento al deporte? De todas maneras, de hecho, la reunión que sostuvimos con la Ministra tenía que ver con la reestructuración del Proddar y esperamos avanzar en esa dirección.

