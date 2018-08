f1264a0754

20e92f3d16

Cultura Fotógrafa Catalina Martín-Chico: “Me gusta contar las historias que nadie se atreve a retratar” La fotógrafa, que llegó a Chile en el marco de la exposición Nawal, Sulma, Olga y todas las demás, conversó con nuestro medio sobre su trabajo en Yemen, Colombia y Amish. play pause Entrevista Catalina Martin-Chico Descargar Diario Uchile Martes 7 de agosto 2018 14:27 hrs. Compartir

En el marco de la celebración del Mes de la Fotografía, el Museo de Arte Contemporáneo presentará Nawal, Sulma, Olga y todas las demás de la fotógrafa franco-española, Catalina Martín-Chico. La muestra recopila una selección de fotografías y fotoreportajes sobre mujeres de distintas partes del mundo como Yemen, Colombia y Amish. En conversación con el programa Radioanálisis, la fotógrafa señaló que la exhibición es el resultado de once años de trabajo: “Empecé fotografiando en Yemen en 2007 y he seguido así durante diez años”, dijo. “Cuando llegué allí la primera cosa que me marcó fue que todas las mujeres estaban tapadas integralmente (…). Allí la mujer vale la mitad de un hombre, de manera legal. Allí una mujer no puede correr en la calle, no puede cantar, no puede reírse a carcajadas. Todo eso es como síntoma de algo que puede seducir, pero ellas no pueden seducir a los hombres, porque si seducen a los hombres, los hombres pecan y la mujer se tiene que tapar”, comentó la fotógrafa. Posteriormente, la fotógrafa realizó un reportaje sobre las ex guerrilleras de las FARC en Colombia. Esta historia que se exhibirá también en la muestra, trata sobre la transición de paz entre el gobierno y las FARC, desde un punto de vista de las mujeres. Según explicó la fotógrafa, durante la guerrilla más de trescientas mujeres quedaron embarazadas, por lo que debieron cambiar las armas por sus hijos. Este trabajo fue reconocido con el Premio Canon en Visa Pour L’Image, Francia a la Mejor Fotoperiodista Mujer de Canon de ese año. “Increíble las heridas que hay en Colombia. Estamos en proceso de cicatrización y es muy interesante documentar esta transición”, comentó. Asimismo, la fotógrafa definió su trabajo de la siguiente manera:”Para mí la fotografía es como una misión. Me gusta contar las historias que nadie se atreve a retratar y poder enseñar algo a la gente”, añadió. Nawal, Sulma, Olga y todas las demás podrá visitarse hasta el 21 de octubre en el MAC, sede Parque Forestal. La entrada es gratuita.

En el marco de la celebración del Mes de la Fotografía, el Museo de Arte Contemporáneo presentará Nawal, Sulma, Olga y todas las demás de la fotógrafa franco-española, Catalina Martín-Chico. La muestra recopila una selección de fotografías y fotoreportajes sobre mujeres de distintas partes del mundo como Yemen, Colombia y Amish. En conversación con el programa Radioanálisis, la fotógrafa señaló que la exhibición es el resultado de once años de trabajo: “Empecé fotografiando en Yemen en 2007 y he seguido así durante diez años”, dijo. “Cuando llegué allí la primera cosa que me marcó fue que todas las mujeres estaban tapadas integralmente (…). Allí la mujer vale la mitad de un hombre, de manera legal. Allí una mujer no puede correr en la calle, no puede cantar, no puede reírse a carcajadas. Todo eso es como síntoma de algo que puede seducir, pero ellas no pueden seducir a los hombres, porque si seducen a los hombres, los hombres pecan y la mujer se tiene que tapar”, comentó la fotógrafa. Posteriormente, la fotógrafa realizó un reportaje sobre las ex guerrilleras de las FARC en Colombia. Esta historia que se exhibirá también en la muestra, trata sobre la transición de paz entre el gobierno y las FARC, desde un punto de vista de las mujeres. Según explicó la fotógrafa, durante la guerrilla más de trescientas mujeres quedaron embarazadas, por lo que debieron cambiar las armas por sus hijos. Este trabajo fue reconocido con el Premio Canon en Visa Pour L’Image, Francia a la Mejor Fotoperiodista Mujer de Canon de ese año. “Increíble las heridas que hay en Colombia. Estamos en proceso de cicatrización y es muy interesante documentar esta transición”, comentó. Asimismo, la fotógrafa definió su trabajo de la siguiente manera:”Para mí la fotografía es como una misión. Me gusta contar las historias que nadie se atreve a retratar y poder enseñar algo a la gente”, añadió. Nawal, Sulma, Olga y todas las demás podrá visitarse hasta el 21 de octubre en el MAC, sede Parque Forestal. La entrada es gratuita.