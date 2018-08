4c8c7719b5

Nacional Karla Toro, presidenta FECh: "El movimiento estudiantil debe tener horizonte feminista" La nueva presidenta la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Karla Toro, conversó con Radio Universidad de Chile sobre los principales desafíos que tiene la organización que dirige, asegurando que, si bien han presentado una crisis, están en vías de cambio para mejorar su funcionamiento y continuar la lucha estudiantil junto al movimiento feminista. Andrea Bustos C. Miércoles 8 de agosto 2018 19:05 hrs.

Karla Toro asumió la presidencia de la FECh luego de que Alfonso Mohor presentara su renuncia tras ser acusado de encubrimiento de un caso de acoso laboral, hecho que remeció al órgano estudiantil en paralelo al fuerte movimiento feminista levantado por cientos de estudiantes de diversas universidades. La militante de la Izquierda Autónoma comentó que para mejorar el funcionamiento de la federación es necesario identificar los conflictos dentro de la universidad y trabajar organizados. Esto sería clave para dar respuestas concretas que solucionen los problemas de los estudiantes y así no se queden solo en un apoyo superficial. Por otra parte, Karla Toro explicó que de aquí en adelante la FECh asumirá el desafío de levantar, nuevamente, las demandas estudiantiles, pero esta vez en conjunto al movimiento feminista. “Si bien nosotros hemos puesto en jaque el sistema mercantil que está enfocado hacia el sector privado en la educación, dejando en abandono a la educación pública, hoy día el movimiento feminista vino y nos dijo que la educación pública debe ser feminista o no sexista, y si no es así no puede existir”, explicó Toro. Además señaló que, si bien este lazo es un desafío, es necesario, y para eso se trabajará en un congreso refundacional con el principal objetivo de lograr hacer parte de la FECh a todos los estudiantes. La nueva presidenta comentó que durante los meses en que cientos de estudiantes mujeres se movilizaron, la Federación se quedó atrás en la discusión debido a su crisis interna, sin embargo, en este nuevo proceso velarán por ser realmente representativos. En la misma línea, Karla Toro aseguró que el movimiento estudiantil debe avanzar con un horizonte feminista, pues este ha logrado permear todas las estructuras sociales y hoy es imprescindible en cualquier lucha social. Por otra parte, analizó la actual situación del movimiento estudiantil, ante lo que señaló que, aunque el gobierno de Michelle Bachelet intentó mostrar que las demandas están resueltas, esto está lejos de ser así. Según indicó, la Nueva Mayoría dio falsas soluciones a los problemas que afectan la educación, lo que incluso acrecentó la crisis: “ella dijo que quería cambiar el paradigma en la educación y creo que lo cambió, porque lo profundizó, hizo una educación más neoliberal, que hoy no se hace cargo de las necesidades del país, una educación que hoy día es un servicio”, aseguró. En ese sentido afirmó que en el ámbito político, el Frente Amplio, como oposición, tiene un rol clave en el que debe asumir nuevas propuestas que desmercantilicen la educación. Por su parte, como federación seguirán levantando movilizaciones para levantar una educación pública, gratuita y de calidad.

