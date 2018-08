c7a38f5503

Educación Internacional Antonio Tenorio: "Los medios públicos son lugares de encuentro" El actual director de Radio Educación de México, la emisora pública más antigua de Latinoamérica, analizó el valor de este tipo de medios y las razones por las que los Estados deben invertir en su creación y mantención. Andrea Bustos C. Jueves 9 de agosto 2018 20:10 hrs.

Fue en 1924 cuando se creó la primera radio pública de Latinoamérica. Tras 94 años al aire, Radio Educación de México continua sus transmisiones siempre orientadas al servicio público, la educación y la difusión cultural. Desde hace 10 años, la emisora es dirigida por el narrador, ensayista, diplomático, académico e investigador, Antonio Tenorio, uno de los gestores culturales más importantes de México. En el marco de su visita a Chile para dar una cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño, Tenorio conversó con la periodista Vivian Lavín en el programa cultural de nuestra emisora Vuelan las Plumas, con quien abordó los principales objetivos de los medios de comunicación públicos, tanto en México, como en nuestro país. La emisora mexicana fue fundada por el abogado y político mexicano José Vasconcellos, quien apostó por ella como una biblioteca hablada para ayudar y hacerse parte de la comunidad en diversos ámbitos. Ante esto, Antonio Tenorio comentó que se siente muy orgulloso de ser parte de esta iniciativa, pues desde sus inicios la emisora mexicana ha tenido como objetivo principal ayudar en una cruzada educativa, cultural y moral. “Es una emisora con un enorme acervo público, con un tesoro que merece ser compartido y a partir de ahí comenzamos un trabajo muy agresivo y efectivo para poner los bienes públicos a disposición de emisoras y personas”, explicó. Además, afirmó que para cumplir con esa misión, la única condición es no lucrar con este tipo de bienes públicos, pues no se puede sacar ese tipo de provecho económico de aquello que se ha pagado con el dinero de todos los ciudadanos de un país. El académico también comentó que este tipo de formatos permiten demostrarle a la comunidad que la recaudación que se hace mes a mes de sus impuestos da resultados y les ofrece servicios y espacios siempre a su disposición. El ensayista aseguró que una de las principales razones para que un Estado fomente la existencia de medios propios es precisamente que estos son un espacio siempre disponible a la comunidad: “Son parques, son lugares de encuentro, son lugares de libre tránsito, son lugares donde al aire libre se pueden hacer cosas libres. Ese es el sentido y el por qué se debe invertir dinero público en los medios públicos”. En ese mismo sentido, explicó que este tipo de radios no compiten con sus pares comerciales, pues su intención va por un camino muy distinto, el de incluirlos a todos, no restringirse por las exigencias del mercado comercial y la publicidad y también no discriminar ni segregar por ninguna condición de diferencia. Por otra parte, si bien con el auge de las redes sociales este medio público se ha hecho parte de ellas con difusión, desde la directiva se ha tomado la decisión editorial de no realizar transmisiones por Facebook Live, recurso que hoy es ampliamente utilizado por los medios de comunicación. Antonio Tenorio comentó que la visibilización de un espacio radial le quita naturalidad y ligereza a su realización, por lo que han decidido tomar una ética de resistencia en torno al tema. Además, indicó que al ser Facebook un negocio privado no es del todo compatible con el formato de la radio pública, pues darle parte de la trasmisión es participar de su negocio. “La pregunta es por qué todos tendríamos que regalarles contenidos que pagamos con la plata de todos para que ese negocio siga funcionando, ese es el razonamiento”, indicó el director. En paralelo a su trabajo como gestor cultural y director de Radio Educación, Tenorio preside la Asociación Civil Alfabetiza Digital, organización que tiene como fin disminuir la brecha en este ámbito y mejorar la compresión de las nuevas tecnologías a través de talleres y seminarios que buscan mostrar lo digital más allá del objeto, sino como una experiencia.

