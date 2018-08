c7a38f5503

Nacional Política RD exige evaluación de TLCs en medio de la arremetida de acuerdos internacionales En el marco de una serie de discusiones y aprobaciones sobre nuevos Tratados de Libre Comercio entre Chile y otros países, desde el partido propusieron una resolución para que el gobierno evalúe y mejore los estándares de estos. Si bien la propuesta fue aprobada ampliamente por la Sala hace unos días, en paralelo también ha continuado el apoyo legislativo a nuevos acuerdos internacionales. Andrea Bustos C. Jueves 9 de agosto 2018 22:15 hrs.

Con 76 votos a favor, 40 en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la resolución 119 propuesta por los diputados RD Natalia Castillo, Miguel Crispi, Pablo Vidal, Renato Garín, Giorgio Jackson, Catalina Pérez, Jorge Brito y Maite Orsini. Dicha iniciativa “solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores una evaluación de los tratados de libre comercio existentes y un mayor estándar de evaluación para los acuerdos de futuros tratados de este tipo y sus modificaciones”. La iniciativa pide que se haga un análisis más acabado que el que se realiza hasta ahora respecto a las implicancias que los tratados tienen para los chilenos y chilenas en diversos ámbitos, más allá de la ganancia neta que significa en lo económico, por ejemplo, sus ventajas o desventajas en áreas sociales, medioambientales, sanitarios, de equidad de género, entre otros. El diputado RD, Pablo Vidal, comentó que la resolución se enmarca en que los Tratados de Libre Comercio siempre han sido un punto de cuestionamiento al interior del Frente Amplio. Una de las principales críticas es que al tener estos un énfasis extremo en la ganancia que se da con las importaciones y exportaciones con otras naciones, se saca el foco de otros aspectos, como por ejemplo, dar valor a los recursos del país. “Nos termina pasando que son beneficios porque nos permiten comprar productos a mejores precios, pero seguimos condenando a la economía chilena a seguir siendo exportador de recursos minerales. No tenemos la capacidad de generar ventajas competitivas para poder desarrollarnos industrialmente”, explicó el parlamentario. A pesar de que esta iniciativa de RD tuvo bastante apoyo en la Sala de la Cámara, donde incluso hubo votos de parlamentarios de la UDI, esta semana se continuaron aprobando nuevas iniciativas. El pasado martes se ratificó en el Senado el TLC con Uruguay, con 29 votos a favor y dos en contra, mientras que este jueves se aprobó, en la Cámara de Diputados, el Acuerdo de Asociación Económica Integral con Indonesia. Este último fue aprobado con 106 votos a favor, una abstención y 15 votos en contra, los que corresponden en su totalidad a integrantes del Frente Amplio, un resultado que, según el diputado RD Pablo Vidal, responde precisamente al llamado que hicieron a revisar los proyectos. “Como vimos que hubo una disposición mayoritaria a exigir que sea evaluados y que los nuevos tratados tengan participación más abierta, más ciudadana, algo que no han tenido nunca, creemos que no debemos aprobar nuevos TlCs eso no ocurra”, explicó Vidal. En la misma línea aclaró que la idea no es oponerse a que se sigan aprobando estás iniciativas, sino que cuando esto se haga, se haga con la información necesaria para transparentar si son o no beneficiosos para el país. En la aprobación del tratado con Indonesia muchos de los parlamentarios que aprobaron el acuerdo votaron también en pro de la evaluación propuesta por Revolución Democrática, entre ellos el diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic. El parlamentario comentó que desde el Partido Liberal aprueban los Tratados de Libre Comercio y que seguramente de generarse la evaluación solicitada esta será positiva, razón por la cual votaron a favor de ambas causas. Mirosevic destacó que en Partido Liberal están a favor de los TLCs, pues abrir la economía de Chile ha sido favorable al país, sin embargo, eso no implica que existan particularidades en las que no exista apoyo como fue el caso del TPP. Por otra parte, el diputado del Frente Amplio dijo no apoyar la actitud que tuvieron los 15 parlamentarios del Frente Amplio este miércoles en la votación del tratado con Indonesia. “No estamos de acuerdo con la moratoria, que es que mientras no se evalúe no se firme ninguno más”, señaló, y aseguró que en la medida que los próximos tratados les parezcan positivos votarán a su favor, y viceversa con los que no sean adecuados para Chile. Otro parlamentario que apoyó la iniciativa RD y en paralelo el acuerdo con el país asiático es el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, quien además, en su calidad de miembro de la Comisión de Hacienda, expuso sobre el acuerdo con Indonesia en la sesión de este jueves. Núñez explicó que el tratado ofrece oportunidades para nuestro país sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y su desarrollo económico, hecho que fue revisado por la comisión. Respecto a la iniciativa de RD, el diputado comentó que cada tratado tiene que ser evaluado en conformidad a sus propios méritos, y aunque comparte la necesidad de generar el debate en instancias como la de la votación de Indonesia se deben tomar decisiones. El diputado explicó que comparte la inquietud de diversas organizaciones sobre los beneficios y perjuicios de los TLCs, pero eso no implica que se pueda dejar de votar estos acuerdos. “No tengo la certeza si eso lo podemos hacer mientras paralizamos cualquier pronunciamiento en el Congreso, se tiene que ver en el contexto de las discusiones”: Respecto a la actitud del Frente Amplio de votar en contra a estas iniciativas mientras se genera la evaluación, comentó que es parte de la libertad que ellos tienen para decidir: “En otros TLCs varios diputados los apoyaron, así que creo que están redefiniendo su postura en este tema”. Respecto a quienes apoyaron ambas mociones, el representante de RD, Pablo Vidal, indicó que son posturas legítimas y no contradicen la propuesta central de tener una certeza sobre el beneficio de los tratados. Sin embargo, aseguró que esta actitud no va en acuerdo con la de su partido. En la sesión de este miércoles de la Sala de la Cámara de Diputados también se discutió el Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados partes del Mercosur ,donde se incluye el tratado con Argentina, discusión que fue remitida a la Comisión de Agricultura por acuerdo de los Comités Parlamentarios.

