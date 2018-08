d990f27780

Derechos Humanos Internacional Política Las opiniones encontradas que deja la nominación de Michelle Bachelet en la ONU Mientras desde el INDH y el Museo de la Memoria celebraron la designación de la ex presidenta como Alta Comisionada de Naciones Unidas, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) la calificó como impresentable. "No tiene ni un grado de autocrítica de lo que no hizo en su período", dicen. Rodrigo Fuentes Sábado 11 de agosto 2018 15:23 hrs. Compartir

El nombramiento de la ex Presidenta Michelle Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos generó reacciones contrapuestas en el país. Más allá de los respectivos pronunciamientos de los representantes de partidos políticos oficialistas y de oposición, quienes manifestaron su rechazo y valoración a la designación, quisimos consultar también a organismos ligados de una u otra forma a los Derechos Humanos en Chile. Michelle Bachelet fue la primera Presidenta de Chile, siendo elegida durante dos periodos, y también se desempeñó como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, cargo que ocupó desde 2010 a 2013. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la calificaron como una “tremenda” señal para el avance de la jurisprudencia de las personas en Chile. La directora nacional de la corporación, Consuelo Contreras, manifestó que la ex Mandataria destaca por su trayectoria y conocimiento del tema: “El trabajo realizado por la ex Presidenta en ONU Mujeres fue un importantísimo avance para los Derechos Humanos de las mujeres, donde tuvo un liderazgo muy destacado. El trámite de la ley que crea el Instituto y su promulgación sucedieron en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Asimismo, su consolidación, reflejada en la presencia nacional del INDH, fue posible en su segundo gobierno. Estos elementos son muy importantes en su trayectoria y la hacen merecedora del cargo”, afirmó. Una opinión similar manifestó el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, quien calificó como “extraordinario” el nombramiento. El directivo precisó que la designación, ratificada por la Asamblea de Naciones Unidas, tiene que ver con la coherencia en ese plano durante toda su vida. Según su parecer, tiene que asumir el conjunto de responsabilidades ligadas a los Derechos Humanos, relacionadas con crímenes de lesa humanidad, además de instalar nuevos derechos en beneficio de los movimientos de mujeres, indígenas y migrantes. “Instala en esa responsabilidad a una persona que ha tenido una coherencia en ese plano muy grande en su vida, una integrante fundadora del museo. Creo que eso expresa un compromiso con este campo desde siempre, y representa la coherencia en los temas de género, de toda su trayectoria, que se ve reflejada en esta designación”, argumentó. Una visión contrapuesta expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira. Para ella, la nominación no es una buena noticia, porque quedó en deuda en temas tan fundamentales como el proyecto de ley para la degradación militar de los uniformados involucrados en crímenes de lesa humanidad y la promesa incumplida sobre el cierre del penal Punta Peuco. “Gracias a la nula voluntad política de los gobiernos, incluyendo los dos períodos de la ex Presidenta, los crímenes cometidos en dictadura se siguen juzgando como delitos comunes, por eso para nosotros parece impresentable. Más decepcionadas aún estamos, porque no tiene ni un grado de autocrítica de lo que no hizo en su período y menos será un aporte para el país estando en el cargo designado en Naciones Unidas”, subrayó. Desde Amnistía Internacional indicaron que estarán atentos al proceder de Michelle Bachelet en la ONU. El organismo en Chile fue crítico con la ex gobernante por su trato discriminatorio hacia el pueblo mapuche durante su gobierno. La ex Mandataria estará en el cargo por cuatro años, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022, reemplazando al jordano, Zeid Ra’ad al Hussein, quien ostentaba el puesto desde septiembre de 2014.

