Educación Nacional Comunidad de Liceo Amunátegui pide a ministra de educación la apertura del establecimiento El Comité de Defensa del Liceo Amunátegui llegó hasta el Ministerio de Educación para entregar una Carta a Marcela Cubillos, nueva titular de la cartera, solicitando su intervención directa, ante la nula disposición del Alcalde de Santiago a dialogar con la comunidad para alcanzar soluciones. Diario Uchile Martes 14 de agosto 2018 16:46 hrs.

Hasta el Mineduc llegaron representantes estudiantiles, de apoderados, de profesores, Corpade, JJVV Barrio Yungay, ex estudiantes y concejales para solicitar a la nueva titular de educación, Marcela Cubillos, la reapertura y desmunicipalización del centenario establecimiento. En opinión de la concejala Irací Hassler, presidenta de la Comisión de Educación, esta decisión arbitraria “solo se basa en la voluntad de castigo que ha tenido el Alcalde, sin importar el proceso pedagógico”. Añade que “lleva 59 días de abandono el Liceo sin ninguna intervención, siendo que al mismo tiempo se invirtieron más de los recursos necesarios para arreglar la única sala afectada, la sala de profesores, para modificar el Liceo González Videla y recibir a la comunidad amunateguina.” Por su parte, la presidenta del Centro de Padres, Sonia Araya, señaló que “hemos venido a buscar el dialogo con la Ministra, porque a nosotros no nos han escuchado, el Alcalde en 59 días no nos ha recibido y lo hemos solicitado ya cinco veces”. La estudiante Paloma Zúñiga manifestó que “estamos descontentos con el cambio, a muchos nos queda lejos, el horario de tarde no nos favorece ni a nosotros ni a los profesores, muchos compañeros han tenido que irse del colegio por lo mismo”. “Se han reducido los horarios, trasladado a la tarde, saliendo de noche del Liceo, no se pueden realizar los talleres en el gimnasio porque ya no hay luz a esa hora, no hay salas suficientes para las clases”, acotó Luis Velarde, dirigente de los profesores y profesoras del establecimiento. Asimismo manifestó su preocupación por la expulsión de los dirigentes estudiantiles sin un procedimiento justo. En la misiva se afirma que “El sostenedor, en una decisión arbitraria e injusta ha decidido cerrar el Liceo Amunátegui y reubicar a la comunidad educativa en el Liceo Comercial Gabriel González Videla. Esta decisión ha acarreado una serie de problemas graves para ambas comunidades educativas” . “Solicitamos por tanto su intervención para la reapertura del Liceo Amunátegui. El sostenedor, Alcalde Felipe Alessandri, ha mostrado no tener la voluntad política para continuar con el proyecto del Liceo Amunátegui, por lo que le solicitamos también desmunicipalizar nuestro Liceo, y asumir desde el Estado el rol que le compete de asegurar el derecho a la educación y al proyecto educativo del cual hemos decidido ser parte. Asimismo esperamos pueda recibirnos para conversar en profundidad estos elementos”, finaliza la carta.

