Nacional Gobierno da suma urgencia a proyecto de ley sobre cotización para trabajadores a honorarios La propuesta sube a 17 por ciento la cotización de este tipo de funcionarios y fija una gradualidad de nueve años, poniendo como prioridad la seguridad social y salud. Actores involucrados dan a conocer los pro y contras de la idea del Ejecutivo. Rodrigo Fuentes Miércoles 15 de agosto 2018 8:48 hrs.

Recientemente se dio a conocer, por parte del Ejecutivo, el envío de 27 urgencias legislativas. Entre ellas destaca la premura por el despacho del proyecto para cotización de independientes. La idea busca suplir la actual legislación que rige a partir de enero de 2018 y que obliga a cotizar a trabajadores a honorarios por la totalidad de la renta imponible. Este lunes fue ingresada la pre-normativa al Congreso, que establece entre sus principales tópicos la gradualidad en la cotización de independientes que incrementa progresivamente la retención de impuesto de 10 por ciento a 17 por ciento en un plazo de nueve años. La retención que se hace actualmente se destinaría para cubrir principalmente salud, seguros laborales, accidentes de trabajo, siendo el remanente de este dinero destinado a fondos de pensiones. Con respecto a los subsidios monetarios otorgados por estos regímenes, el Proyecto permitirá a los trabajadores independientes acceder al pago de licencias calculadas sobre el 100 por ciento de la base imponible, lo que corresponderá al 80 por ciento del conjunto de rentas brutas obtenidas por el trabajador independiente en el año calendario anterior a la declaración de impuestos. Este martes, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, presentó la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. En la oportunidad, la autoridad gubernamental insistió que la idea pretende igualar en derechos a trabajadores independientes y a honorarios. “En Chile, estas personas no tienen derecho a enfermarse. Cuando caen enfermos, carecen de licencias médicas que les aseguren el mantenimiento de sus ingresos durante su periodo de postración y convalecencia. Si se accidentan, no cuentan con la debida protección. Frente a la enfermedad grave de un hijo, los padres quedan en la impotencia. Frente a un embarazo, no cuenta con prenatal ni postnatal. Tampoco pueden elegir al prestador de salud. Frente a un accidente con secuelas como la invalidez o la muerte, se hallan indefensos”, precisó. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado (UNTTHE), valoró la iniciativa en cuanto a la preocupación por legislar y establecer un sistema de protección social para las cerca de 500 mil personas del sector que actualmente emiten boletas. Sin embargo, el presidente de la UNTTHE, Pablo Tapia, precisó que el proyecto de ley no contempla beneficios relacionados con el fuero maternal, derechos sindicales, a pesar de que el Estado se encargará de retener y pagar las cotizaciones en salud y seguros, lo que para el dirigente significa que la administración central será su empleador ante la ley laboral. “Si nos van a descontar, que nos suban el sueldo en el mismo porcentaje en los cuales vamos a sufrir la merma, incluso un poco más, para tener el mismo líquido para pagar estas cotizaciones. Nuestra postura seguirá siendo la prórroga de la actual ley vigente y creemos que en Congreso vamos a persistir en este tema”, argumentó. Para la integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, Gael Yeomans, lo preocupante es que se proponga la urgencia a este proyecto ley antes que la anunciada reforma previsional que está prevista para su ingreso al parlamento en septiembre. Para la parlamentaria del Frente Amplio, ambos temas están relacionados, ya que no se puede obligar a las personas independientes a cotizar en un sistema de AFP que no da ninguna garantía. “Es como si fuéramos a firmar un cheque en blanco si comenzamos a votar el proyecto de ley de manera separada, porque éste es un tema global que se relaciona directamente con el sistema de pensiones, eso es lo preocupante. Además, cuando hay un tema de contratación, vemos que se está vulnerando el espíritu de la ley laboral. Por tanto, lo que se le ha solicitado al Ejecutivo es que se postergue este plazo, la prórroga de la normativa actual permite un debate sin presiones”, subrayó. Según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII) existen 2,1 millones de trabajadores independientes que emiten boletas a honorarios, cifra que representa el 26 por ciento del total de ocupados. Dentro de ese universo, 577 mil 845 trabajadores independientes estarían obligados a cotizar y, para el próximo año, esta cifra aumentaría casi al doble, rondando el millón de personas.

