Mario Desbordes: "En Evópoli hay un oportunismo que los hace cometer errores" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de Renovación Nacional analizó los últimos problemas que ha enfrentado el Gobierno, la relación en la coalición y también los principales desafíos frente a la oposición. Andrea Bustos C. Miércoles 15 de agosto 2018 9:39 hrs.

En medio de las críticas que recibió el ex ministro Mauricio Rojas por sus declaraciones en 2015 contra del Museo de la Memoria, Mario Desbordes fue uno de los actores políticos que lo defendió, apoyó sus declaraciones y aseguró que el museo sí tiene un “sesgo”, pues no considera a quienes, siendo funcionarios del Estado, fallecieron en dictadura. En entrevista con nuestra emisora, el presidente de Renovación Nacional (RN) explicó que es una postura general en su coalición repudiar las violaciones a los derechos humanos, pero que esto también incluye rechazar los crimines a funcionarios policiales del Estado. Sin embargo, afirmó que existe cobardía dentro de Chile Vamos para hablar sobre estos temas, ya que es algo que les resta a la hora de que la ciudadanía los evalúe. El parlamentario aseguró que muchas veces ha escuchado versiones como la suya pero que no son entregadas de manera pública por miedo a lo que diga la opinión popular y porque se genera una pelea con la izquierda en la que, como oficialismo, van a perdedores, algo que para él no es una actitud correcta, pues “cuando uno tiene convicciones tiene que decir las cosas”. En la misma línea, Desbordes se refirió a la condena pública que hizo Evópoli al ex ministro Mauricio Rojas, donde a través de un comunicado rechazaron tajantemente su postura, descartando estar de acuerdo con que el Museo de la Memoria sea un montaje. El presidente de RN señaló que si bien no existen resentimientos al interior de Chile Vamos, sí hay posturas distintas, algo que debe ser conversado, pues no es natural que un partido haga una declaración pública de ese tipo en medio de la crisis de un Gobierno del mismo sector. “Hay un poco de oportunismo y ahí Evópoli comete un error, es legítima la crítica, la diferencia de opinión, pero las sanas costumbres indican que las cosas se conversan internamente y ojalá no caigan en esa costumbre nuestro aliados”, comentó. Esta no es la primera vez que Evópoli se desmarca o aleja de una postura general de Chile Vamos, por lo que el diputado indicó que ya han tenido conversaciones al respecto, y señaló que cree que la actitud del partido de centro derecha se debe a que como partido nuevo, y aún pequeño, necesitar crecer y diferenciarse, pero lo deben hacer con cautela. “Hay que diferenciarse en positivo, diferenciarse en negativo ha estado en el actuar de algunos diputados y eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque termina destruyendo las relaciones de la coalición”, explicó. A pesar de estos problemas en el Gobierno y su coalición, el diputado Mario Desbordes se manifestó muy contento con la labor de Sebastián Piñera en estos cinco meses de gestión. Afirmó que han sabido levantar buenas iniciativas, entre las que destacó la sala cuna universal, la reforma al sistema de protección de menores, el teletrabajo y el termino de la Ley Reservada del Cobre. “Yo creo que el Gobierno ha andado bien, ha buscado consensos, llegar a acuerdos, eso se ha ido notando y hay un balance positivo” valoró el presidente de RN. Además, aseguró que, dejando a un lado el traspié de Rojas, el cambio de gabinete es bastante acertado y las tres nuevas ministras tienen la experiencia y valor necesarios para ser excelentes representas del Gobierno en sus respectivas áreas. Respecto a la oposición que ha tenido que enfrentar el Gobierno, comentó que hoy existen dos tipos de oposiciones para Chile Vamos. Por un lado, un sector dialogante que está dispuesto a revisar cada propuesta de forma independiente, trabajando de manera democrática, entre los que aludió a la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Liberal. Pero por otra parte, acusó existe un sector que no quiere dejar que este Gobierno haga avances: “PS o lo que es el Bacheletismo, el PC y gran parte del Frente Amplio no quieren que este Gobierno haga nada, y en una actitud poco republicana han estado oponiéndose a prácticamente todo (…) Se propusieron ser una piedra en el zapato y hasta ahora no han tenido mucho resultado. Es lamentablemente que no entiendan que lo que nos pide la ciudadanía es lograr acuerdos y trabajar lo más unidos posible para tratar los problemas que los aquejan”. En otros temas, el parlamentario evalúo la aprobación de este martes en la Cámara de Diputados del proyecto de salario mínimo, ante lo que señaló que están muy contentos con esa aprobación, pues es que Renovación Nacional ya lo había propuesto previamente. Sin embargo, dijo que espera que sea la menor gente posible la que reciba el sueldo mínimo en el país, y que es importante seguir trabajando en la generación de empleos y oportunidades para los chilenos con el fin de que cada vez existan mejores condiciones laborales para todos. Desbordes también comentó la idea de varias parlamentarias feministas de presentar un proyecto de aborto libre, afirmando que en Chile ya se aprobó lo que se tenía que aprobar, y que, aunque en RN están dispuestos al diálogo, no están disponibles para votar a favor una iniciativa de ese tipo.

