Deportes Boxeador medallista panamericano renuncia al deporte por falta de recursos El último boxeador medallista panamericano, Miguel "El Ogro" Véliz, decidió dejar el deporte olímpico por falta de apoyo económico y a través de una carta criticó la actual política de financiamiento del deporte. Claudio Medrano Jueves 16 de agosto 2018 10:50 hrs.

Era una decisión que la venía meditando hace un tiempo pero que ahora a través de una carta hizo realidad. Miguel Véliz, el boxeador olímpico más exitoso de los últimos años decidió dejar el deporte federado luego que se le comunicara que no seguiría recibiendo la beca PRODDAR, principal soporte económico que tenía el deportista. “Mi último bronce sudamericano no sirvió para mantener mi PRODDAR dado que fui notificado de exclusión de ésta beca que recibía desde el año 2014, del cual me siento bastante abrumado ya que me permitía vivir y mantener en la ciudad de Santiago porque soy de Talca”, comienza explicando en su carta Miguel Veliz. El medallista panamericano agrega que “La opción de trabajar en la profesión que estudié no es compatible, ya que este programa no entrega ninguna facilidad, por las clausulas te prohíben dedicarte a otra cosa que no sea la actividad deportiva como tu prioridad, además ningún trabajo te acepta el hecho de ausentarte tanto tiempo ni tantas veces fuera del país, así que lo mejor fue olvidarse de la opción laboral, cotizar o bancarizarme en el sistema”. El púgil chileno dio a entender además la compleja situación en la cual queda sin este aporte económico “Al quitarme este beneficio, me dio entender que los deportistas estamos vulnerables, sin nada seguro que nos proteja en caso de cualquier percance. Solo se nos exige resultados y si los resultados no fueron buenos, te lo bajan o te quitan el beneficio, así de simple y sencillo”. Miguel Veliz además criticó además a las autoridades del deporte por la forma en la cual se están gestionando los recursos en el deporte “Es decepcionante saber qué Comité Olímpico, IND prácticamente den a entender que solo se dediquen a la distribución de números a base de resultados obtenidos, donde además sumando a que tu directorio federativo, no te respalde, no te informe, no esté al tanto de las situaciones y ni si quiera les intereses si seguirás o no en el equipo nacional. Y así, es muy difícil sentir tranquilidad, respaldo o algo que te diga “Estamos contigo”. Finalmente el boxeador de Talca deja de manifiesto su intención de encabezar a futuro la Federación Chilena de Boxeo “Adiós Programa de alto rendimiento del estado, adiós beneficio de Almorzar en el C.A.R, adiós selección chilena de Boxeo. Mi conclusión, en un futuro no muy lejano, trabajaré para que no ocurra este tipo de percances con más deportistas, Seré presidente de la Federación chilena de Boxeo y mi testimonio servirá de experiencia para las futuras generaciones”. Respecto de su futuro deportivo, Miguel Véliz no ha dado mayores luces. Ha dejado claro que si existe una buena oportunidad para pasar al profesionalismo la tomará. Por el momento estará enfocado en la instalación de su propio gimnasio “Real Boxing”. Puedes leer la carta completa aquí.

