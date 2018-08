26bad7427b

Nacional Política CUT critica proyecto sobre creación de empleos: "Aquí hay una performance comunicacional" Luego de que el Gobierno presentara su "Estrategia Nacional del Empleo", la multisindical criticó la iniciativa: "No escuchamos ninguna propuesta concreta". Diario Uchile Sábado 18 de agosto 2018 13:46 hrs.

Este sábado, el Gobierno presentó su “Estrategia Nacional del Empleo”, proyecto que busca crear 600 mil puestos de trabajo para el año 2022. La iniciativa fue dada a conocer por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien afirmó que la iniciativa pretende beneficiar el empleo asalariado privado, especialmente, en el caso de las mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. “Estamos trabajando no por cualquier mercado laboral, queremos un mercado laboral más inclusivo”, dijo el Secretario de Estado. No obstante, los planteamientos fueron cuestionados por la CUT. Eric Campos, Vicepresidente de Comunicaciones de la multigremial, indicó que este anuncio carece de medidas concretas. “Aquí hay una performance comunicacional importante. No escuchamos ninguna propuesta concreta para generar empleo. Nos quedamos con un sabor amargo, creemos que aquí se plantea un diálogo para la foto, que no es efectivo, que escucha, pero que finalmente no incorpora la propuesta de los trabajadores”. Cabe señalar que el anuncio también se da en el marco de la discusión sobre el salario mínimo, que busca alcanzar los $300 mil para marzo de 2019 y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

