Diputado Pedro Velásquez: "El gobierno pretende violentar los DDHH de nuestros inmigrantes" El parlamentario, integrante de la Comisión de Gobierno Interior, que actualmente se encuentra votando el proyecto de Ley de Migraciones, acusó al Ejecutivo de querer desviar la atención "de los bochornos de sus ministros y la baja en las encuestas". Esto, a través de la criminalización de los migrantes. Diario Uchile Sábado 18 de agosto 2018

El diputado regionalista e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Pedro Velásquez (IND-FREVS), criticó la expulsión de los 51 inmigrantes colombianos, señalando que “no puede seguir criminalizándose la migración, mucho menos para desviar la atención de la ciudadanía”. “Es sumamente grave y delicado lo que está realizando el gobierno de Chile, en particular el Presidente Piñera, donde a fin de cambiar el foco de la contingencia después de las situaciones bochornosas que han ocurrido con sus ministros, pretende desviar la atención con la expulsión de estos 51 ciudadanos colombianos. Muchos de ellos no tienen antecedentes de delincuencia, no han sido verificados y se están sacando en forma arbitraria”, señaló el parlamentario. Por lo anterior, agregó: “Solicitamos al Presidente de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro del Interior, que tengan la capacidad de dialogar con los parlamentarios que están llevando a cabo esta iniciativa legal que es la Ley de Migraciones, pues la falta de consideración y de respeto entre ambos poderes del Estado, solo va a significar que las actitudes puedan radicalizarse, así como también recurrir a organismos internacionales para que se condene al actual gobierno de Chile de continuar con estas actitudes, de lo contrario, nos vamos a poner intransigentes si el gobierno pretende violentar los derechos humanos de nuestros inmigrantes”. Sin embargo, Velásquez Seguel se mostró de acuerdo con “ordenar la casa y controlar la gran cantidad de inmigrantes que ha ingresado al país en los últimos años”, pero siempre y cuando esto se dé en el marco de la ley. “Los delincuentes con toda la fuerza se tienen que ir del país pero previo a un juicio como corresponde, que exista una sentencia de un tribunal y que no sean por el solo acto administrativo”. El próximo martes, Pedro Velásquez acudirá a la sesión correspondiente a la Comisión de Gobierno Interior con inmigrantes haitianos de Coquimbo, para abordar los diversos y graves problemas que los afectan, tales como el hacinamiento, el acceso a la salud y el incumplimiento de leyes laborales; y, relacionado con lo anterior, proponer al gobierno medidas que tiendan a solucionar estos temas sociales. La instancia contará con la presencia del Director de la Dirección del Trabajo, Mauricio Peñaloza Cifuentes, y el jefe del departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio Avaria.

