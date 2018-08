74a5e2b5a5

6c757f51cc

Nacional Chile despide a Andrés Aylwin con homenajes de todos los sectores políticos Los restos del ex diputado han sido velados en el ex Congreso Nacional, donde se ha rendido tributo a uno de los dirigentes más comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos. Diario Uchile Lunes 20 de agosto 2018 18:20 hrs. Compartir

Una gran cantidad de personas ha llegado hasta el céntrico edificio de Santiago para despedir a Andrés Aylwin. Entre ellos, dirigentes de distintos sectores han hecho apreciaciones sobre su legado: Mario Desbordes, presidente Renovación Nacional: “En representación de Renovación Nacional he venido a entregar las condolencias de mi partido a la familia de don Andrés Aylwin y al Partido Demócrata Cristiano. No hay duda que se trata de una pérdida sensible para la política chilena, una persona con una trayectoria que es importante recordar (…) Fue muy valorado, muy respetado en la bancada de Renovación Nacional cuando él estuvo ejerciendo como diputado. Es por eso que desde Renovación Nacional hemos venido a dar nuestro pésame y reconocimiento”. Alejandro Guillier, senador: “Yo tuve mucha más vinculación con él como periodista, cuando se defendían los derechos humanos a fines de los años setenta, principios de los ochenta. Fue una persona muy digna desde el comienzo, un demócrata auténtico, estuvo en el Grupo de los Trece, que rechazó el Golpe de Estado en un momento en que los partidos y la Democracia Cristiana estaban tensionados. Después fue un abogado implacable, que incluso pagó con el exilio en algún momento, Por esta razón tiene nuestro afecto, nuestro respeto, nuestro cariño, porque llegó a ser uno de los mayores símbolos en la lucha por la democracia y los derechos humanos”. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “Nosotros estamos aquí como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos para entregarle un reconocimiento a don Andrés, porque es un hombre que desde el primer día del Golpe Cívico-Militar, demostró que era un hombre democrático, y durante el terrorismo de Estado entregó sus esfuerzos en defensa de la vida y mantuvo de forma inclaudicable un compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia”. Ximena Rincón, senadora: “Ocupó su talento, su vocación, su profesión, al servicio de quienes lo necesitaban, y yo creo que ese es su principal valor, y lo hizo con valentía y sencillez, y esa es la mezcla perfecta: sencillez y valentía. Esto es lo que tenía Andrés Aylwin”. Yasna Provoste, senadora: “Es un día triste para la familia, para la Democracia Cristiana, para todos quienes, durante tantos años, y particularmente en años muy oscuros de nuestro país, no tuvieron miedo, y con valentía supieron defender los derechos humanos e ir tras la búsqueda de verdad y justicia. Esos valores que fueron pilar fundamental de don Andrés Aylwin siguen tan vigentes en el día de hoy (…) Nosotros estamos aquí no solo por lo que representó para la Democracia Cristiana, sino por lo que representó para el país”. Andrés Chadwick, ministro del Interior: “Hoy estamos aquí para rendirle un homenaje y un tributo a –como dijo el Presidente- un gran hombre como fue don Andrés Aylwin. Me tocó ser compañero de él por muchos años en la Cámara de Diputados, éramos férreos opositores pero muy buenos amigos, porque don Andrés Aylwin era por sobre todo un luchador, pero un luchador con espíritu de unidad, de diálogo, de paz, realmente extraordinario”. Vlado Mirosevic, diputado: “Vengo a hacer un homenaje a alguien que traspasó su propia generación y que hoy representa un valor universal como son los derechos humanos. Alguien que se la jugó en la dictadura, que enfrentó con valentía a la tiranía que tuvimos en Chile, y lo hizo, además de coraje, con mucha humildad”. Además, el diputado del Frente Amplio criticó la presencia, en el velorio de Andrés Aylwin, de personeros de derecha que defendieron la dictadura de Pinochet. “Me parece una paradoja, porque más pareciera que vienen a limpiar su imagen con sus presencias, a pesar de que hace una semana atrás seguían defendiendo las declaraciones del ex ministro Mauricio Rojas”.

Una gran cantidad de personas ha llegado hasta el céntrico edificio de Santiago para despedir a Andrés Aylwin. Entre ellos, dirigentes de distintos sectores han hecho apreciaciones sobre su legado: Mario Desbordes, presidente Renovación Nacional: “En representación de Renovación Nacional he venido a entregar las condolencias de mi partido a la familia de don Andrés Aylwin y al Partido Demócrata Cristiano. No hay duda que se trata de una pérdida sensible para la política chilena, una persona con una trayectoria que es importante recordar (…) Fue muy valorado, muy respetado en la bancada de Renovación Nacional cuando él estuvo ejerciendo como diputado. Es por eso que desde Renovación Nacional hemos venido a dar nuestro pésame y reconocimiento”. Alejandro Guillier, senador: “Yo tuve mucha más vinculación con él como periodista, cuando se defendían los derechos humanos a fines de los años setenta, principios de los ochenta. Fue una persona muy digna desde el comienzo, un demócrata auténtico, estuvo en el Grupo de los Trece, que rechazó el Golpe de Estado en un momento en que los partidos y la Democracia Cristiana estaban tensionados. Después fue un abogado implacable, que incluso pagó con el exilio en algún momento, Por esta razón tiene nuestro afecto, nuestro respeto, nuestro cariño, porque llegó a ser uno de los mayores símbolos en la lucha por la democracia y los derechos humanos”. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “Nosotros estamos aquí como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos para entregarle un reconocimiento a don Andrés, porque es un hombre que desde el primer día del Golpe Cívico-Militar, demostró que era un hombre democrático, y durante el terrorismo de Estado entregó sus esfuerzos en defensa de la vida y mantuvo de forma inclaudicable un compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia”. Ximena Rincón, senadora: “Ocupó su talento, su vocación, su profesión, al servicio de quienes lo necesitaban, y yo creo que ese es su principal valor, y lo hizo con valentía y sencillez, y esa es la mezcla perfecta: sencillez y valentía. Esto es lo que tenía Andrés Aylwin”. Yasna Provoste, senadora: “Es un día triste para la familia, para la Democracia Cristiana, para todos quienes, durante tantos años, y particularmente en años muy oscuros de nuestro país, no tuvieron miedo, y con valentía supieron defender los derechos humanos e ir tras la búsqueda de verdad y justicia. Esos valores que fueron pilar fundamental de don Andrés Aylwin siguen tan vigentes en el día de hoy (…) Nosotros estamos aquí no solo por lo que representó para la Democracia Cristiana, sino por lo que representó para el país”. Andrés Chadwick, ministro del Interior: “Hoy estamos aquí para rendirle un homenaje y un tributo a –como dijo el Presidente- un gran hombre como fue don Andrés Aylwin. Me tocó ser compañero de él por muchos años en la Cámara de Diputados, éramos férreos opositores pero muy buenos amigos, porque don Andrés Aylwin era por sobre todo un luchador, pero un luchador con espíritu de unidad, de diálogo, de paz, realmente extraordinario”. Vlado Mirosevic, diputado: “Vengo a hacer un homenaje a alguien que traspasó su propia generación y que hoy representa un valor universal como son los derechos humanos. Alguien que se la jugó en la dictadura, que enfrentó con valentía a la tiranía que tuvimos en Chile, y lo hizo, además de coraje, con mucha humildad”. Además, el diputado del Frente Amplio criticó la presencia, en el velorio de Andrés Aylwin, de personeros de derecha que defendieron la dictadura de Pinochet. “Me parece una paradoja, porque más pareciera que vienen a limpiar su imagen con sus presencias, a pesar de que hace una semana atrás seguían defendiendo las declaraciones del ex ministro Mauricio Rojas”.