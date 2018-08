Andrés Aylwin recibe su último adiós en el Cementerio General

07fbdd5a48

En el Cementerio General finalmente fue enterrado el abogado demócrata cristiano, Andrés Aylwin, quien falleció a los 93 años de edad el pasado lunes. Luego que se le realizaran los homenajes de rigor en su calidad de ex diputado de la República en el salón de honor del Congreso Nacional, Aylwin fue trasladado hasta la parroquia San Ignacio Alonso de Ovalle, no sin antes realizar una parada por la sede de su partido, la Democracia Cristiana, donde militantes de la falange rindieron honor al fallecido abogado. Precisamente en ese lugar el presidente de la DC, Fuad Chahín, se refirió al legado que deja Andrés Aylwin para los militantes de la Democracia Cristiana. “Mucha gratitud por haberlo tenido entre nosotros, creo que nos deja la vara muy alta. Es el ejemplo, el testimonio de don Andrés el que tenemos que seguir para dignificar la política, para recuperar la confianza de la gente en sus autoridades y para poder construir una sociedad más humana donde sea la dignidad de la persona el centro de los esfuerzos de la política. creo que ese es el principal ejemplo, testimonio y legado de don Andrés Aylwin”. Si bien durante la jornada del lunes diversas autoridades del Ejecutivo, partiendo por el presidente Sebastián Piñera, llegaron hasta el Congreso Nacional para despedir al fallecido parlamentario este martes continuó el desfile de representantes de La Moneda, como el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, quien resaltó el rol que jugó el militante DC en el proceso de recuperación de la democracia. “Es un reconocimiento que hacemos desde el gobierno, lo hizo ayer el Presidente de la República acompañado del ministro del Interior y en el caso del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a alguien que cumplió un rol relevante y que fue un defensor incansable de los derechos humanos y la democracia y que además fue un distinguido parlamentario electo en 4 ocasiones y con un respaldo muy importante, siempre estaba entre las primeras mayorías por lo tanto eso da cuenta de una persona muy comprometida y que logró no solo trascender por su acción en defensa de los derechos humanos y de la democracia, sino también por su labor parlamentaria, especialmente en los primeros años de la recuperación de la democracia y que contribuyó a que fuese exitosa”. En la ceremonia realizada en la parroquia San Ignacio de Alonso de Ovalle estuvo presente la ex presidenta Michelle Bachelet, quien realizó una intervención que no estaba prevista. La ex mandataria lamentó la partida de Aylwin y agradeció los esfuerzos del abogado por la defensa de los derechos humanos. “La memoria no debe tergiversarse”, expresó Michelle Bachelet, para luego agregar que no se debe olvidar lo que sucedió en Chile. “A lo que nosotros nos comprometemos es a que nunca más y ese es, también, el mejor homenaje que le podemos hacer a don Andrés. Andrés Aylwin destacó durante su vida pública como un ferviente defensor de los derechos humanos, principalmente durante la dictadura cívico militar. Además, fue uno de los 13 militantes de la Democracia Cristiana que firmó una carta repudiando el golpe de estado de 1973. Luego de la misa que se realizó en la parroquia San Ignacio Alonso de Ovalle, el féretro con el cuerpo de Andrés Aylwin fue trasladado hasta el Cementerio General, para ser sepultado junto a su esposa y desde donde fue despedido por sus familiares y amigos más cercanos.

