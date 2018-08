869e4044d9

De la mano de Caroline Finn, el Banch explora el mundo de Debussy Este sábado se estrena la nueva obra del Ballet Nacional Chileno, inspirada por el compositor francés y creada por la coreógrafa inglesa. Martes 21 de agosto 2018

La destacada coreógrafa residente de la National Dance Company Wales, Caroline Finn, regresa a Chile para crear una nueva obra junto al Ballet Nacional Chileno (Banch): Claude’s Cave. El misterioso mundo de Claude Debussy, enfocada en el entorno y los íconos que inspiraron a una de las figuras fundamentales de la música europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En 2015, Finn debutó en el Teatro Universidad de Chile con La mesa aún es verde, una revisión de una de las obras maestras de la danza moderna, La mesa verde (1932), pieza creada por quien fue uno de los fundadores del Banch, el alemán Kurt Jooss. Esta vez la coreógrafa vuelve para crear una obra enfocada en el contexto artístico y las mayores influencias de Debussy. A partir de ello explora, captura y traduce la experiencia interna de este afamado músico francés, cuando se conmemoran cien años de su muerte. “Cuando Mathieu me invitó a crear una obra en torno a Debussy, pensé: ‘¡Guau! Su música es realmente muy hermosa’, pero no me podía imaginar haciendo un trabajo de principio a fin sólo con su música, entonces busqué otra forma de conectar esta pieza con él”, explicó Caroline Finn. “Mientras investigaba, empecé a darme cuenta de que su inspiración como compositor era el movimiento simbolista: poetas, escritores y también otros artistas con los que buscó crear imágenes a través de su música”, añadió sobre un trabajo creativo que toma imágenes de artistas como Gustav Klimt, Odilon Redon, Charles Baudelaire y Edgar Allan Poe, entre otros. La coreógrafa explica que decidió “hacer una obra enfocada más bien en la mente de Debussy más que en su música”, un mundo oscuro y misterioso que el público es invitado a conocer a través de la danza. De este modo, la obra cuenta también con extractos de composiciones de otros diversos músicos, como Jóhan Jóhannsson, Oskar Schuster, Peter Gundry y Wim Mertens, entre otros. Formada en la Arts Educational School y luego en la Juilliard School de Nueva York, donde obtuvo su BFA en Danza, Caroline Finn comenta además que se siente feliz de poder volver a trabajar junto a esta compañía: “La vez anterior estaba muy impresionada con la gran energía de la compañía y si bien esta vez hay algunos bailarines nuevos, lo cierto es que esa energía se mantiene, tienen mucha fuerza”, enfatiza. De esta manera, Claude’s cave. El misterioso mundo de Claude Debussy contará con la participación de todos los bailarines y bailarinas del Banch, 19 artistas que saldrán a escena en cada una de las siete funciones que tendrá la obra, cuyo estreno será este sábado 25 de agosto. La cita continuará el jueves 30 y viernes 31 de agosto, sábado 1, jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de septiembre, siempre en el Teatro Universidad de Chile a las 20 horas, con entradas a $8.000 (general) y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en CEAC.

