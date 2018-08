07fbdd5a48

Nacional Enfermeras paralizan actividades y exigen al Minsal cumplir notificación de Contraloría La Federación que agrupa a las distintas organizaciones profesionales del sector realizó una acción protesta por 12 horas en todo el país, debido al no acatamiento, por parte del ministerio de la resolución de la entidad fiscalizadora, la cual estableció que los profesionales podrán atender en las unidades de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Rodrigo Fuentes Martes 21 de agosto 2018 17:45 hrs.

Un paro nacional de actividades llevaron a cabo este martes las enfermeras y enfermeros de Chile, quienes exigen al ministro de Salud, Emilio Santelices, que cumpla el dictamen de la Contraloría General de la República que les permite atender en las unidades de neonatología, obstetricia y ginecología de los hospitales. La presidenta de Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENASENF, Magaly Miranda, aseguró que en numerosos hospitales públicos, neonatos y mujeres siguen estando privadas de la atención y cuidados especializados de los profesionales, lo que calificó de ilegal. “Se impide a esos pacientes recibir cuidados de las enfermeras y señala que solo pueden ser atendidos por matronas. Nosotros somos parte de un equipo de salud, ambas profesiones complementan sus cuidados, y los pacientes merecen, establecido bajo distintas leyes, que las personas deben ser atendidos por los profesionales idóneos, según sus necesidades”, afirmó. El pasado 4 de junio el organismo fiscalizador se pronunció por tercera vez para ratificar que las unidades mencionadas no son exclusivas de matronas y matrones, declarando ilegal la Norma Administrativa Número 21 del Ministerio de Salud que data del año 2010. Al respecto, Magaly Miranda, denunció que existe un importante lobby por parte de intereses particulares, para no proceder como lo ha estipulado Contraloría. “Hay razones que obviamente van dirigidas hacia intereses de la profesión matrona. Me sorprende que pasado cuatro ministros, luego de que existe un rotundo pronunciamiento de la entidad fiscalizadora, con más de 5 mil recursos de protección interpuestos contra el pronunciamiento, y que cada uno de ellos fue rechazado, la verdad es que no existe explicación, solo que no hay un ámbito de reconocimiento por parte de las enfermeras y eso no lo vamos a aceptar”, argumentó. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que solicitó a la Contraloría una prórroga de 60 días para acatar y adoptar la resolución que declaró ilegal la Norma 21, reiterando el llamado dialogar en conjunto para construir un acuerdo entre las distintas organizaciones profesionales de la salud involucradas.

