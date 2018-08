f26d3f1fb6

Colegio Médico evalúa pasar a Luis Castillo al Tribunal de Ética Las tensiones suman y siguen en el caso del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, por su supuesta complicidad en el ocultamiento de la autopsia del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Este miércoles la hija del ex mandatario, Carmen Frei, se reunió con la presidente del Colegio Médico, Izkia Siches, para que el gremio haga algo al respecto, por su parte, Luis Castillo evalúa querellarse en contra del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, por injurias y calumnias. Camilo Villa J. Miércoles 22 de agosto 2018 20:10 hrs.

Continúa la controversia entre la Democracia Cristiana y el gobierno a raíz del nombramiento de Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales, a quien se le acusa de encubrir información de la autopsia del ex presidente Eduardo Frei Montalva, mientras se desempeñaba como director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica. En una minuta de gobierno, Luis Castillo se defendió argumentando que “nunca he ocultado nada”, agregando que “en septiembre del 2000 recibo consulta del doctor Sergio González, jefe del Departamento de Anatomía Patológica y Servicio de Anatomía Patológica, referente a que hay consulta de comunicaciones de la universidad respecto a que ‘periodistas requieren conocer informe de autopsia del ex Presidente’. Mi respuesta fue que, en desconocimiento absoluto de esto, solo se puede entregar a la familia directa o a algún miembro del Poder Judicial, no a periodistas sin ninguna autorización. Nunca más recibí ninguna petición de entrega de cualquier información”, consignó El Mercurio. Sin embargo, poco y nada convence a la familia Frei, especialmente a la hija del ex mandatario, Carmen Frei, quien este miércoles se reunió con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, para entregarle antecedentes sobre el actuar de la cuestionada autoridad gubernamental, médico de profesión. Según Carmen Frei, es importante que el gremio conozca el caso de Castillo, para que se tomen las medidas correspondientes para con su situación. “He venido a traerle antecedentes que me parecen relevantes que ellos los conozcan, los evalúen, y vean ellos lo que corresponde hacer con algunas actitudes, especialmente de médicos, que a mi juicio no actuaron correctamente y no siguen actuando correctamente en lo que se refiere al asesinato de mi padre”. Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló que es muy probable que Luis Castillo pase a tribunal de ética tomando en cuenta sus antecedentes, lo que sería –a juicio de Siches- una clara señal del gremio a su compromiso con los derechos humanos. “Lo más probables es que sí, pero queremos que esta no solo sea una decisión de la mesa directiva, no solo de su presidencia, sino que también de nuestro Consejo General en pleno, a pesar de que cualquier ciudadano puede someter a un profesional médico a ética, entre esos también, lo podría hacer la ex senadora. Pero creemos que también es una respuesta que le da al país nuestro gremio de decir que nuestros médicos y médicas siempre deben estar comprometidos con la ética y con los derechos humanos”. En tanto, la jornada de este martes el ministro en visita Alejandro Madrid, quien lleva la causa del magnicidio a Frei Montalva, se abrió a la posibilidad de establecer nuevas responsabilidades, entre quienes estaría el actual subsecretario de Sebastián Piñera. Ante este escenario, Luis Castillo diseña su estrategia de defensa. Este miércoles confirmó que evalúa tomar la iniciativa querellándose por injurias y calumnias contra el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, ante lo cual el timonel DC dijo por la tarde que no se quedará en silencio. “Castillo no nos va a silenciar. Ni a mí ni a todos los que defendemos los DD.HH. y denunciamos pactos de silencio”, dijo Chaín según consigno La Tercera. Pese a la desatada polémica y al rechazo que genera el nombre de Luis Castillo en la oposición, el presidente Sebastián Piñera insiste con mantenerlo en el cargo, mientras tanto Carmen Frei, dice que esperará la sentencia del juez Madrid para ver los pasos a seguir. Por de pronto, aseguró que no descansará en la búsqueda de la verdad y la justicia. “Vamos a esperar la sentencia, como lo ha dicho el juez, con mucha tranquilidad, y cuando él dicte su sentencia, veremos los procedimientos de nuevas causas que correspondan o que podamos abrir. Este es un tema muy delicado, mi voluntad es seguir conociendo la verdad y la justicia, y en eso no voy a descansar”.

