Justicia para la Negra: la marcha por los dos años de la muerte de Macarena Valdés El 22 de agosto de 2016 la activista medioambiental fue encontrada muerta en su casa de Tranguil, comuna de Panguipulli. Lo que en un inicio fue catalogado como un suicidio de inmediato fue descartado por su familia, quienes a través de un segundo peritaje forense pudieron comprobar que su cuerpo no presenta lesiones atribuibles a un suicidio, por lo que a dos años de su muerte se han realizado varias manifestaciones para exigir que se haga justicia y se aclare lo que han denominado un femicidio empresarial. Andrea Bustos C. Jueves 23 de agosto 2018 11:42 hrs. Realizan marcha para exigir justicia por la muerte de Macarena Valdés

Desde Plaza Italia a Santa Lucía. Ese fue el recorrido de la marcha por justicia para Macarena Valdés que se realizó ayer miércoles a eso de las 18 horas. La actividad estaba convocada por la Coordinadora por Justicia para Macarena Valdés, la que agrupa varias organizaciones vinculadas a su caso y a la defensa del territorio y del medio ambiente. Si bien la actividad se desarrolló de forma pacífica, sin violencia ni inconvenientes, desde un inicio la presencia policial fue bastante amplia. Los efectivos de Carabineros se mantuvieron constantemente siguiendo a los manifestantes y también había en el sector carros lanza agua y lanza gases. A pesar del intento de represión los asistentes marcharon hasta la plaza Benjamín Vicuña Mackenna, ubicada a un costado del Cerro Santa Lucía, donde se realizó un acto de cierre en que voceros y voceras de varias organizaciones entregaron sus discursos. En sus palabras los diferentes líderes pidieron justicia para Macarena, pero también para otros casos como por ejemplo Luchsinger Mackay. Además, también se realizaron concentraciones en Villarica, Pucón, Concepción y Panguipulli. Lucia Sepúlveda, de la Coordinadora por Justicia para Macarena Valdés comentó que es necesario continuar con este tipo de actos, pues es impresentable que a dos años de su muerte el caso aún no este aclarado. Además, hizo un llamado a seguir participando de este tipo de actos para que el caso se haga cada vez más visible y las autoridades le den al caso la importancia que merece. En la manifestación también estuvo presente Marcelino Collío, suegro de Macarena, quien indicó que “estamos nuevamente en la calle exigiendo verdad y justicia porque en su muerte hubo intervención de terceros. Es necesario que nos movilicemos en todos lados, en diferentes territorios porque no se puede permitir esto en nuestro país”. Por su parte, los asistentes a la marcha se mostraron muy comprometidos con el caso de Macarena, sobre todo porque consideran que existe una intención de ocultar el homicidio para mantenerlo impune. “Se han tardado porque son casos escondidos, con impunidad para el negocio empresarial, entonces si no tienes un apellido Luchsinger Mackay te pueden matar y lo pasan como suicidio y ahí queda”, comentó una asistente. Macarena Valdés falleció el 22 de agosto de 2016, fue encontrada colgada de las vigas de su casa y el Servicio Medico Legal ,a través de una autopsia lo catalogó como un suicidio. Sin embargo, a través de un peritaje particular su familia comprobó que este no era el motivo de su muerte, pues su cuerpo no presenta evidencia de haber sido colgado con vida. Actualmente la familia está a la espera de que el Servicio Médico Legal entregue su informe respecto a esta segunda autopsia al Ministerio Público para que el caso pueda seguir su investigación como un homicidio. Además, se espera poder contar con nuevos peritajes, esta vez de parte de expertos de carácter internacional.

