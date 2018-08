e8d93b7552

Derechos Humanos Internacional Justicia Nacional Parlamentarios alemanes: Es imposible negar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad Así se refirieron representantes del Bundestag alemán al ser consultados por la nueva arremetida para negar los horrores de la dictadura cívico-militar. Los representantes legislativos se encuentran de visita en el país impulsando un proyecto de ayuda a las víctimas de la ex Colonia Dignidad. Rodrigo Fuentes Jueves 23 de agosto 2018 20:10 hrs.

Parlamentarios alemanes de visita en Chile manifestaron su rechazo a las iniciativas tendientes a negar los horrores cometidos durante la dictadura chilena. Una delegación de legisladores del Bundestag alemán compuesta por los diputados Renate Künast, de la Alianza 90/Los Verdes, Michael Brand de la Unión Demócrata Cristiana y Matthias Bartke del Partido Socialdemócrata, ofrecieron una conferencia de prensa para abordar los avances de la comisión mixta chileno-alemana sobre la ex Colonia Dignidad, de la cual son integrantes. En la oportunidad, se refirieron a lo que está pasando en el país, respecto a las opiniones relativas a negar o justificar violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo el régimen de Augusto Pinochet, luego de la sonada renuncia del otrora ministro de Cultura, Mauricio Rojas, quien afirmó que el museo que honra a las víctimas de la dictadura era un “montaje”. El diputado de la Unión Demócrata Cristiana, Michael Brand, indicó que, a partir de la experiencia vivida en Alemania, el negar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad al final termina cayéndose. “Hemos tenido conocimiento de lo que pasó con el museo de la memoria, el apoyo de la gente y la renuncia del ministro de Cultura. Nosotros hemos aprendido en Alemania que es imposible negar la verdad a la larga o de manera continua, permanentemente, esto siempre tiene un final”, afirmó. La delegación de parlamentarios del Bundestag alemán compuesta por diputados oficialistas como de oposición al gobierno de la canciller Ángela Merkel, se refirieron además al proyecto que pretende reparar económicamente a las víctimas de la ex Colonia Dignidad. Matthias Bartke del Partido Socialdemócrata, aseguró que además de recursos económicos, se proyecta erigir un museo – memorial en la hoy Villa Baviera, con un plazo, aseguró, que no superará los dos años. “Queremos establecer un fondo de ayuda para los afectados, ex colonos, quienes están sin nada y que trabajaron como esclavos; un memorial para las víctimas de Paul Schäfer, además de aquellas personas sometidas durante la dictadura en Chile; y finalmente un centro de documentación sobre la relación entre Schäfer y la junta militar, donde se cuentan los terribles sucesos de tortura y asesinatos”, argumentó. Los representantes del Bundestag alemán deslizaron algunos reparos que han tenido a la iniciativa por parte de gobierno del país europeo, en lo que se refiere al financiamiento. Además de los eventuales obstáculos que han encontrado en las autoridades chilenas. La diputada de la Alianza 90/Los Verdes, Renate Künast, precisó que en este caso se intentaron reunir con el ministro de Justicia Hernán Larraín, sin embargo, no tuvieron éxito debido a problemas en la agenda, según adujeron desde la secretaría de Estado. “Se está discutiendo la iniciativa en la comisión mixta, ya que al final ambos gobiernos de alguna manera tienen que hacer una especie de licitación para levantar este proyecto. Nos hemos reunido este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien informó que no está dentro de su competencia impulsar la idea, además intentamos conversar con el ministro de Justicia, pero nos comunicó que no tenía espacio en su agenda, no tenía tiempo”, subrayó. Los parlamentarios alemanes indicaron que están en pleno conocimiento de las diversas opiniones que políticos nacionales tienen de lo ocurrido al interior de la ex Colonia Dignidad, y donde el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, en su oportunidad, se manifestó como un férreo defensor del enclave y de Augusto Pinochet. Los congresistas integran la comisión mixta chileno-alemana que analiza lo que pasó en el territorio fundado por Paul Schäfer. Durante su estadía han mantenido conversaciones con pares nacionales, representantes gubernamentales y organizaciones de víctimas sobre el proyecto que se espera concretar para ir en su ayuda.

