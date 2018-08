572aab65b1

90425a5bf8

Deportes Arturo Vidal: “Me gané un lugar en Barcelona” El volante de la selección nacional defendió su incorporación al cuadro catalán y aseguró que su estilo se puede adaptar perfectamente al juego que quiere Ernesto Valverde. Diario Uchile Viernes 24 de agosto 2018 10:29 hrs. Compartir

Arturo Vidal siempre ha sido ambicioso y en esta oportunidad no fue la excepción. El chileno de Barcelona reconoció que llegó a cataluña para ganarlo todo y que su juego y si entrega lo tienen en el mejor equipo del mundo. “Como muchos dicen: es un salto para estar en un gran club y creo que me gané el derecho a estar acá. Espero disfrutarlo al máximo y cumplir el sueño de levantar el trofeo de la Champions League”, dijo en entrevista a Sport. A sus 31 años, mientras el mercado se destella con jugadores prodígios de 20 o 22, a él no se le hace extraño que el Barça lo haya buscado. “No sé, no sé si no me lo esperaba porque estaba en el Bayern, estaba haciendo bien las cosas. Siempre, todos los años, y cuando se terminaban los campeonatos se nombraban muchos equipos y yo sabía que si las cosas salían bien y seguía jugando al primer nivel, podía llegar a pasar cualquier cosa”. El chileno, quien firmó por tres años con el cuadro blaugrana, prefiere vivir el ahora y no pensar en lo que vendrá más adelante. “Nunca miro al futuro, siempre voy al día a día, pero estoy trabajando de la mejor forma para que estos tres se conviertan en muchos más”, concluyó.

Arturo Vidal siempre ha sido ambicioso y en esta oportunidad no fue la excepción. El chileno de Barcelona reconoció que llegó a cataluña para ganarlo todo y que su juego y si entrega lo tienen en el mejor equipo del mundo. “Como muchos dicen: es un salto para estar en un gran club y creo que me gané el derecho a estar acá. Espero disfrutarlo al máximo y cumplir el sueño de levantar el trofeo de la Champions League”, dijo en entrevista a Sport. A sus 31 años, mientras el mercado se destella con jugadores prodígios de 20 o 22, a él no se le hace extraño que el Barça lo haya buscado. “No sé, no sé si no me lo esperaba porque estaba en el Bayern, estaba haciendo bien las cosas. Siempre, todos los años, y cuando se terminaban los campeonatos se nombraban muchos equipos y yo sabía que si las cosas salían bien y seguía jugando al primer nivel, podía llegar a pasar cualquier cosa”. El chileno, quien firmó por tres años con el cuadro blaugrana, prefiere vivir el ahora y no pensar en lo que vendrá más adelante. “Nunca miro al futuro, siempre voy al día a día, pero estoy trabajando de la mejor forma para que estos tres se conviertan en muchos más”, concluyó.