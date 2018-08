572aab65b1

Deportes La "U" y Colo Colo se juegan el campeonato en un nuevo Superclásico Una derrota podría dejar fuera de carrera por el título a ambos equipos que se mantienen en puestos secundarios en el Campeonato Nacional. La "U" además buscará poner fin a una racha de 17 años sin ganar en el Monumental. Claudio Medrano Viernes 24 de agosto 2018 14:06 hrs.

Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán este sábado la edición 184 del Superclásico del fútbol chileno. Un partido con objetivos diferentes para los técnicos de los equipos más populares del país, pero con iguales obligaciones. Mientras Héctor Tapia se juega su racha positiva en esta materia, ya que ganó los cuatro clásicos que disputó como entrenador ante la U con ocho goles a favor y solo tres en contra, Frank Darío Kudelka hará su estreno en el derbi y buscará la estabilidad del conjunto universitario tras dos partidos en línea cosechando triunfos (ante Unión Española y O’Higgins), además de la presión que significa 17 años en los que el club laico no pudo celebrar en la casa de los albos. “El Clásico lo manejaré como la gran oportunidad de romper esa sequía. Hace días que los periodistas vienen hablando de eso, y es porque la sociedad lo entiende así. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo? No deja de ser un partido de fútbol. Intento vivir de esa manera. Tengo la oportunidad de dirigir un clásico chileno, así que intentaré disfrutarlo y quiero transmitirle eso a mi gente. ¿Para qué me voy a cargar con esa mochila de los 17 años? Solo me llenaré de malas energías. Lo veo como un desafío y eso quiere transmitir. Tenemos la oportunidad y hay que aprovecharla”, declaró el argentino en la previa. ¿Por qué la “U” no gana en el Monumental? ¿Será sólo una racha que rechaza cualquier tipo de explicación? ¿Habrá un factor psicológico, digno de ser investigado por los herederos de Sigmund Freud? Las preguntas se acumulan sin respuesta en esta previa de la 184° edición del clásico más clásico de Chile. Nadie sabe o nadie puede probar por qué Universidad de Chile no gana en el Monumental. Nadie sabe o nadie puede elaborar una teoría que permita encontrar una fórmula para romper el maleficio. Hay estadísticas que no se discuten: la U hace 17 años que no consigue un triunfo en la casa de Colo Colo. Pasaron técnicos, ciclos exitosos como el de Jorge Sampaoli, y decenas y decenas de jugadores que no pudieron torcer este derrotero. El Cacique, en el medio, hasta sufrió una quiebra (2002), pero ni así se modificó el panorama. ¿Por qué? El motivo se busca… Azul Azul, si se rompe este sábado con esta estadística maligna para el conjunto visitante, prometió repartir 20 millones de pesos entre los jugadores del plantel de Frank Kudelka. La última victoria fue el 9 de septiembre de 2001: 3 a 2, gracias a los goles de Diego Rivarola, Arilson y Carlos Garrido. En la estadística, el histórico duelo acumula 183 capítulos con 83 ganados por los Colo Colo (309 goles), 48 por los azules (232 tantos) y 52 igualdades. 28 de ellos se han jugado en el Monumental con un saldo de 16 victorias para Colo Colo (50 tantos) y tres para los azules (23 goles). Empataron nueve veces. Además, el Cacique acumula un invicto de 10 partidos ante la U en Primera División (ocho victorias y dos empates); su mayor racha desde los 11 que registró entre 1945 y 1950 (seis triunfos y cinco igualdades). Para este compromiso, Tapia irá con su mejor gente. El entrenador planea medirse contra los azules con el mismo once inicial que derrotó a Corinthians en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Así, el bloque defensivo quedaría compuesto por Agustín Orion; Matías Zaldivia, Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde; mientras que en la zona media estarían Óscar Opazo, Claudio Baeza, Carlos Carmona, Damián Pérez y Jorge Valdivia. En ofensiva, en tanto, formaría con la letal dupla de Esteban Paredes y Lucas Barrios. Kudelka planea parar el mismo once que selló la goleada 4-1 ante los hispanos. Es decir, Johnny Herrera; Rodrigo Echeverría, Christian Vilches, Rafael Vaz, Matías Rodríguez; Felipe Seymour, Gonzalo Espinoza, Gustavo Lorenzetti; Francisco Arancibia, Yeferson Soteldo, Ángelo Henríquez.

