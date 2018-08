572aab65b1

Internacional Lula da Silva: "Nada va a impedir que nuestra lucha sea victoriosa" Al agradecer las muestras de solidaridad y movilizaciones que exigen su liberación, el ex mandatario y el candidato con mayor apoyo para la próxima elección presidencial en Brasil, sostuvo que "ustedes fortalecen aún más nuestro compromiso con la transformación de la vida del pueblo brasileño". Ayer Lula recibió la visita del ex secretario general de UNASUR y ex Presidente de Colombia Ernesto Samper. Raúl Martínez Viernes 24 de agosto 2018 7:48 hrs.

“Tuve la voluntad de abrazar a cada uno de los que salió de su casa con su familia en esa gran jornada”, sostiene el ex mandatario de Brasil Luis Inacio Lula Da Silva, en la carta que envió a los trabajadores y militantes del Movimiento de los Sin Tierra y de la Marcha Nacional Lula Libre que llegó al tribunal electoral para inscribir su candidatura presidencial el 15 de agosto. La carta fechada el día miércoles 21 en Curituba donde está detenido hace más de 130 días en la Superintendencia de la Policía Federal, agrega su convencimiento de que la lucha que protagonizan será victoriosa. “Pueden tener la certeza que ustedes fortalecen aún más nuestro compromiso con la transformación de la vida del pueblo brasileño. Ese compromiso es para siempre y nada va a impedir que nuestra lucha salga victoriosa”, escribió Lula, quien además agradeció el sacrificio que Jaime Amorim junto a otras personas están realizando en una huelga de hambre. Mientras, la jornada de este jueves, el ex mandatario recibió la visita del ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, quien sostuvo que encontró a Lula con la fortaleza de siempre. Samper indicó que su respaldo es la demostración de muchos quienes solidarizan con el ex dirigente sindical quien desde la presidencia del país impulsó medidas hacia la población más pobre que luego fueron replicadas en otras naciones del continente. “La comunidad internacional lo acompaña como el arquitecto de la política que convirtió a Brasil en actor mundial. Lo recuerda con afecto en Suramérica donde se pusieron en marcha sus programas de lucha contra el hambre que sacaron a más de 200 millones de suramericanos de la pobreza”, indicó Samper. El ex mandatario colombiano agregó que “esa misma comunidad internacional se ha pronunciado esta semana a través del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para reclamar para que se respete su derecho a tener un juicio justo y a ser elegido o considerado por el pueblo para ser elegido en las próximas elecciones presidenciales”. Sin embargo las autoridades del Gobierno de Michel Temer han insistido en que el reclamo de la entidad multilateral no tiene efecto jurídico vinculante, algo que fue considerado como una forma de poner a Brasil al margen de la comunidad internacional por el ex canciller de Lula, Celso Amorim. A las afueras del cuartel policial en Curitiba, Ernesto Samper reclamó también por el régimen de visitas al que está sometido el ex presidente brasileño, con tiempos acotados para los encuentros cuando se trata precisamente de un ex jefe de Estado que precisa un amplio desarrollo de sus ideas. “Tampoco estuve mucho tiempo… el tiempo reglamentario que es difícil que a un ex presidente lo sometan a unos tiempos que están previstos para otras circunstancias”, comentó Samper. Respecto de los temas que abordaron, Samper indicó que una de las cosas planteadas fue la situación por la que atraviesa la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, la cual está sin nombramiento de su secretario pro témpore y de donde las nuevas autoridades colombianas anunciaron su salida definitiva. De todas formas, el ex jefe de Estado y ex secretario general de UNASUR dijo ser “relativamente optimista respecto a la posibilidad que se supere”, al tiempo que recordó que no es la primera vez que el organismo tiene problemas para elegir a su secretario general. Samper lamentó eso sí que “lo que permitió que UNASUR naciera que es la regla del consenso según la cual se necesita que los 12 países estén de acuerdo para tomar una decisión, es lo que hoy día le está haciendo más daño. Y es que la situación de un país no puede ser tenida como una regla general y la región es mucho más que cada uno de esos países separadamente”. Respecto de la situación de Lula, Samper indicó que continuará solidarizando y exigiendo que se cumpla el reclamo internacional para que participe en la elección presidencial del próximo mes de octubre.

