118e0f9a9a

a81c5bdb1f

Justicia Nacional Corte Suprema inicia audiencias por solicitud de destitución de Fiscal Nacional Durante esta jornada y la de mañana el máximo tribunal desarrollará las audiencias para determinar sobre la solicitud de destitución de Jorge Abbott, producto de las denuncias hechas por funcionarios del ministerio público por prácticas antisindicales y posibles intervención en casos de financiamiento a la política. Francisco Velásquez Lunes 27 de agosto 2018 18:21 hrs. Me Gusta Compartir

Este lunes, se desarrolló la primera audiencia pública en la Corte Suprema para revisar la solicitud de destitución contra el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. En la jornada prestaron declaración: Manuel Guerra, relacionado al caso Penta, el fiscal Pablo Gómez de SQM, Julio Contardo relacionado al caso Corpesca y el abogado José Luis Pérez Calaf. El 10 de julio pasado, parlamentarios del Frente Amplio, PPD, PS, PC y el PRO acusaron de negligencia manifiesta y de una supuesta intervención del Fiscal Nacional Jorge Abbott en casos de financiamiento a la política. Sumado a esto, al persecutor se le acusó de prácticas antisindicales por parte de trabajadores del Ministerio Público. Cuestionan su parentesco con Alfredo Moreno, el entonces presidente del directorio de Penta y por sus reuniones con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse y el actual ministro de Justicia Hernán Larraín de las que habría reconocido solo tres de las diez que habrían sostenido. A la salida de la audiencia, el Fiscal Nacional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo “yo creo que el fiscal nacional tendrá que responder claramente lo que son el motivo por qué accedió a esas reuniones lo que yo señalé es lo que a mi me tocó conocer que fueron determinadas peticiones de información en el caso de la solicitud de los abogados del señor Valdez y del señor Contese como también en su momento lo que fue una petición efectuada del senado respecto de mayor celeridad al caso del señor Moreira y creo que he dado las respuestas bastante claras eso es lo que conozco, no conozco el contenido de las reuniones ni en que contexto estas se dieron porque no estuve presente en ellas y creo que será el fiscal nacional el más indicado para responder a las mismas” Inti Salamanca, abogado del Frente Amplio, aseguró que “se ha procedido de manera correcta a nuestro parecer hemos tenido lo que queríamos las declaraciones de los fiscales, ya hemos presidido de sus declaraciones ahora nos toca revisar lo que son nuestros testigos y el caso de dos testigos más de la fiscalía, pero en realidad se ha desarrollado todo de forma tranquila los testigos han sido contestes, estamos muy satisfechos como se ha llevado la audiencia hasta el momento” El ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño conoció las pruebas que las partes presentaron para rebatir o sustentar la solicitud de destitución del Fiscal Nacional. Luego de que se presentaran los cuatro fiscales fue el turno de Paulina Ruiz, representante de los trabajadores del Ministerio Público quien acusó al persecutor de prácticas antisindicales y maltratos de parte un abogado de la fiscalía nacional a otra funcionaria. Manifestó: “nuestra organización la Federación Nacional del Ministerio Publico ha entregado antecedentes a esta corte con las que no contaba que dice relación con la vulneración de derechos de los trabajadores y prácticas antisindicales que habrían ocurrido al interior del ministerio público. Absolutamente respetuosa del actuar de los ministros y confiada de que estas herramientas de control y fiscalización para las autoridades públicas son sanas para el país, se deben ejercer estos derechos y los diputados tiene que estar presente ejerciendo su rol fiscalizador permanentemente”. Este martes continúa la audiencia con las declaraciones del Fiscal Nacional. De acogerse esta destitución deberá contar con el voto de cuatro séptimos de la Corte Suprema, luego el presidente tendría que designar un nuevo persecutor a partir de una quina presentada por el Máximo Tribunal y con acuerdo de dos tercios del Senado se lograría la elección de un nuevo persecutor.

Este lunes, se desarrolló la primera audiencia pública en la Corte Suprema para revisar la solicitud de destitución contra el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. En la jornada prestaron declaración: Manuel Guerra, relacionado al caso Penta, el fiscal Pablo Gómez de SQM, Julio Contardo relacionado al caso Corpesca y el abogado José Luis Pérez Calaf. El 10 de julio pasado, parlamentarios del Frente Amplio, PPD, PS, PC y el PRO acusaron de negligencia manifiesta y de una supuesta intervención del Fiscal Nacional Jorge Abbott en casos de financiamiento a la política. Sumado a esto, al persecutor se le acusó de prácticas antisindicales por parte de trabajadores del Ministerio Público. Cuestionan su parentesco con Alfredo Moreno, el entonces presidente del directorio de Penta y por sus reuniones con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse y el actual ministro de Justicia Hernán Larraín de las que habría reconocido solo tres de las diez que habrían sostenido. A la salida de la audiencia, el Fiscal Nacional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo “yo creo que el fiscal nacional tendrá que responder claramente lo que son el motivo por qué accedió a esas reuniones lo que yo señalé es lo que a mi me tocó conocer que fueron determinadas peticiones de información en el caso de la solicitud de los abogados del señor Valdez y del señor Contese como también en su momento lo que fue una petición efectuada del senado respecto de mayor celeridad al caso del señor Moreira y creo que he dado las respuestas bastante claras eso es lo que conozco, no conozco el contenido de las reuniones ni en que contexto estas se dieron porque no estuve presente en ellas y creo que será el fiscal nacional el más indicado para responder a las mismas” Inti Salamanca, abogado del Frente Amplio, aseguró que “se ha procedido de manera correcta a nuestro parecer hemos tenido lo que queríamos las declaraciones de los fiscales, ya hemos presidido de sus declaraciones ahora nos toca revisar lo que son nuestros testigos y el caso de dos testigos más de la fiscalía, pero en realidad se ha desarrollado todo de forma tranquila los testigos han sido contestes, estamos muy satisfechos como se ha llevado la audiencia hasta el momento” El ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño conoció las pruebas que las partes presentaron para rebatir o sustentar la solicitud de destitución del Fiscal Nacional. Luego de que se presentaran los cuatro fiscales fue el turno de Paulina Ruiz, representante de los trabajadores del Ministerio Público quien acusó al persecutor de prácticas antisindicales y maltratos de parte un abogado de la fiscalía nacional a otra funcionaria. Manifestó: “nuestra organización la Federación Nacional del Ministerio Publico ha entregado antecedentes a esta corte con las que no contaba que dice relación con la vulneración de derechos de los trabajadores y prácticas antisindicales que habrían ocurrido al interior del ministerio público. Absolutamente respetuosa del actuar de los ministros y confiada de que estas herramientas de control y fiscalización para las autoridades públicas son sanas para el país, se deben ejercer estos derechos y los diputados tiene que estar presente ejerciendo su rol fiscalizador permanentemente”. Este martes continúa la audiencia con las declaraciones del Fiscal Nacional. De acogerse esta destitución deberá contar con el voto de cuatro séptimos de la Corte Suprema, luego el presidente tendría que designar un nuevo persecutor a partir de una quina presentada por el Máximo Tribunal y con acuerdo de dos tercios del Senado se lograría la elección de un nuevo persecutor.