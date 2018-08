118e0f9a9a

Cultura Ecos: El exterminio del pueblo Selknam es llevado a la ficción El próximo 5 de septiembre se presentará el libro Ecos del autor Álex Saldías. En conversación con el programa Semáforo, el autor comentó los alcances de este texto que recupera la cultura del pueblo que habitó Tierra del Fuego. Entrevista Álex Saldías Paula Campos y Abril Becerra Lunes 27 de agosto 2018 18:22 hrs.

El primero en iniciar la travesía es Fernando, un joven que cautivado por las historias de los pueblos indígenas de Tierra del Fuego decide viajar al sur de Chile para conocer de cerca los mitos y leyendas de las comunidades ancestrales. Pero él no estará solo en esta aventura, ya que al poco andar, comenzarán a seguirlo otros personajes, quienes, posteriormente, iniciarán un audaz proyecto: revivir la cultura Selknam. Esta es una de las historias presentes en Ecos (La Pollera Ediciones), novela debut del escritor chileno Álex Saldías (25). En el texto, el autor presenta diferentes relatos que se van uniendo entre sí y que surgen producto de una investigación realizada por Saldías sobre las narrativas de los pueblos indígenas. “Ahí me encontré con la cosmogonía del pueblo Selknam además de su historia de extinción y desaparición. Eso me llamó poderosamente la atención, porque este proceso fue muy violento y rápido. Además, si uno se pone a investigar se da cuenta de que era una cultura muy rica y particular en el sentido de que tenían esta pintura corporal, los dioses y fueron exterminados sin escrúpulo en un tiempo avanzado. Estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del XX”, dijo el autor en conversación con el programa Semáforo. En Ecos la cultura indígena se va entrelazando con la ficción, de tal forma, que es posible conocer, desde diversas perspectivas, diferentes antecedentes de este pueblo. Una de estas aristas tiene que ver con, por ejemplo, el cómo ellos entendían la vida y la muerte. En este sentido, Álex Saldías señaló: “Los Selknam tenían algo muy curioso: ellos inventaron la muerte”.” “En la isla no se podía morir, entonces eso es lo que me gusta de los Selknam, que su creación fue imperfecta, se fue haciendo después. Entonces, eso es algo que tiene el indigenismo y si uno se pone a estudiar las culturas antiguas, tienen eso que no son absolutista, los dioses también son imperfectos”, explicó el escritor. A su vez, Saldías cuestionó cómo el Estado chileno se ha relacionado con los pueblos indígenas: “Siempre estamos mirando como en menos. Hay que ver cómo se está tratando al mapuche en La Araucanía”. “Al progreso le molesta el indígena, molesta que tenga tierras y que esas tierras no sean para la empresa. Entonces, todo eso tiene que ver con pensamientos muy antiguos que todavía están arraigados en nuestra idiosincrasia y eso es lamentable. Hay que cambiarlo”. El autor Álex Saldías es profesor de Lenguaje y Literatura. A sus 25 años, ya cuenta con varios reconocimientos, entre ellos, el Premio Roberto Bolaño 2015 y el premio de los Juegos Literarios Gabriela Mistral en la categoría cuento 2017. Coordenadas lanzamiento El lanzamiento de Ecos se realizará el próximo 5 de septiembre en Azotea Mackenna (Vicuña Mackenna 38, último piso) a las 19:00 horas. Presentarán el texto, el autor junto a los escritores Federico Zurita y Cristopher Rosales.

