ANFP envía en clase económica a “Tiane” Endler para jugar por Chile

Una desagradable situación tuvo que enfrentar la capitana de la selección chilena de fútbol femenino, Christiane Endler, quien tuvo que viajar en “clase económica” para jugar por Chile los amistosos que sostendrá ante la selección de los Estados Unidos.

“12 horas de viaje! Economy 9hrs. de diferencia. ¿Mismas condiciones?”, cuestionó la portera en una de sus historias de Instagram (que después borraría), aunque también agradeció la oportunidad por defender a Chile ante un rival de renombre.

Recordemos que la selección chilena de fútbol femenino sostendrá dentro de los próximos días dos partidos amistosos ante el equipo de Estados Unidos, considerado por muchos como el mejor conjunto del planeta.

Si bien Endler borró la historia de Instagram, la situación no pasó desapercibida para el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales, que aplaudió la denuncia hecha por la capitana chilena.

“Bien hecho @TIANEendler, capitana de Chile, por realizar este llamado #equalgame #nosotrasjugamos”, agregaron.

.@ANFPChile puts women’s national team in economy class for long-haul flight ✈️

But their own officials and men’s national team travel business classs

Well done to @PSG_Feminines and Chile captain @TIANEendler for calling this out #equalgame #nosotrasjugamos https://t.co/dH6Kcl3Xg7

— FIFPro (@FIFPro) 29 de agosto de 2018