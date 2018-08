7728d2b6c4

Deportes La ruta del Taekwondo chileno rumbo a Tokio 2020 Ignacio Morales y Sebastián Navea competirán esta semana en el Open de Costa Rica, con la ambición de alcanzar los megaeventos de 2019 y 2020. Claudio Medrano Miércoles 29 de agosto 2018 9:45 hrs.

Sin pausas es el trabajo que desarrollan los seleccionados chilenos de taekwondo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Ignacio Morales (68 kilos) y Sebastián Navea (58 kilos), las principales figuras de la disciplina, afinan los detalles para los últimos torneos internacionales de 2018 como son el Open de Costa Rica y la Copa Presidente de Estados Unidos. Ignacio Morales, además, cerrará un gran 2018 con la clasificación a una fecha Grand Prix en Inglaterra. “Manchester es terminar de forma exitosa el año. Fue todo un éxito clasificar antes. En mis planes estaba considerado ir a los Grand Prix desde el 2019, pero lo logré antes, así que es un muy buen apronte para mi gran sueño y meta que es Tokio, que es en lo que pienso todos los días y para eso estoy trabajando”, enfatiza Morales, quien vuelve después de cuatro años a este tipo de torneos. “Tras subir de categoría (de 58 a 68 kilos) perdí muchos puntos y partí casi de cero. Costó, el nivel es fuertísimo, pero se logró. Estarán los deportistas que posiblemente compitan en los Juegos Olímpicos. En ese plano quería estar. Que mis rivales me reconozcan, que sepan que ‘el chileno anda bien, no hay que subestimarlo’. Quiero que cada vez sea más común toparme con rivales de categoría”, señala el medallista de oro en Cochabamba. “Mis objetivos 2019 son en marzo clasificar a Lima, que es casi un hecho. Ya lo estoy decretando, voy a ir a Lima. Además, quiero estar en el circuito Grand Prix, que es por invitación. Acá solo van los mejores 32 de ranking olímpico por categoría. Por lo tanto, no va cualquiera”, enfatiza Morales. Bajo las instrucciones del head coach cubano, Ramón Arias, y el técnico chileno Luis Fredes, el chillanejo Sebastián Navea reaparecerá en el circuito internacional tras superar una lesión que lo privó del Panamericano Específico y el Open que se desarrollaron en julio en Estados Unidos. “Quiero volver a agarrar el ritmo de competencia. Me perdí campeonatos que eran muy importantes para mí y que además me permitían sumar puntos (para el ranking olímpico). Me sentía muy preparado para salir campeón panamericano”, precisa Navea. “Ahora en Costa Rica deseo recuperar el ritmo de competencia. Volver a someterme al estrés que nos gusta a nosotros los deportistas y empezar a foguearme para lo último que queda del año, que es la Copa Presidente de América que se realizará en Las Vegas, Estados Unidos”, comenta el también medallista de oro en los Juegos Odesur. Sin embargo, Navea no esconde su principal objetivo: “Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo atleta, pero primero están los Juegos Panamericanos. No me gusta saltarme pasos. Entonces, quisiera ir consiguiendo más puntos para estar mejor en el ranking y hacer que mi acceso a los Panamericanos de Lima sea un poquito más fácil, ya que los Juegos Panamericanos son un magno evento y muy importante para el país”. Tras el cierre de la temporada 2018, el equipo nacional ya tiene contemplado competencias en EE.UU. y Turquía, y luego el clasificatorio a los Panamericanos de Lima en Santo Domingo, República Dominicana, en marzo de 2019.

