Nacional Política Oposición critica repliegue del PPD por acusación constitucional a ministros La Comisión Política de la colectividad recomendó a sus congresistas rechazar la acusación constitucional contra los jueces que otorgaron libertad condicional a criminales de lesa humanidad, sin embargo, la oposición confía en que los legisladores honren el compromiso adoptado por los parlamentarios de la entidad. Camilo Villa J. Miércoles 29 de agosto 2018 18:31 hrs.

Pareciera que la unanimidad de la oposición en torno a la acusación constitucional en contra de los ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema por dejar en libertad a criminales de lesa humanidad comienza a resquebrajarse, pues, pese al apoyo de los legisladores del PPD a la iniciativa, la Comisión Política de la colectividad recomendó a sus congresistas no apoyar la medida. En entrevista con El Conquistador, el vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, aseguró que la sugerencia se realizó porque creen que la acusación constitucional es “un mal camino”, en ese sentido dijo que lo correcto es apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo la directiva nacional de la colectividad. De esta forma, el PPD se transforma en el primer partido político de oposición que presenta diferencias en torno a la acusación constitucional contra los jueces de la Segunda Sala, pues la iniciativa había logrado -como nunca en este gobierno- la unanimidad de la oposición, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. La Comisión Política del PPD resolvió el lunes la recomendación a los parlamentarios, sin embargo, aún no les ha llegado a todos los congresistas. Cristina Girardi es una de ellas, quien aseguró que el partido tomó la decisión sin preguntarle a la bancada. Además, la parlamentaria por el Distrito 9, dijo que el apoyo de los congresistas no tendría por qué cambiar, y en caso de que así fuera, la bancada actuaría irresponsablemente. “Lo más importante es que la conversación siga a nivel de la bancada que tomó la decisión de apoyar la acusación constitucional. Tú no puedes, políticamente, embarcarte en un acuerdo que involucra a otras bancadas y ahora decir ‘miren, saben que ahora mi partido me ordena salir de esta acusación’, eso es impresentable. Tú no puedes embarcarte en un proceso y porque el partido tiene una conversación extra y adopta un acuerdo como Comisión Política, te salgas. El hecho de que ahora la bancada del PPD tome otra decisión a mí me parecería, si eso ocurriera, bastante poco serio de parte de la bancada”. Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz, señaló a nuestro medio que los diputados del PPD se comprometieron a apoyar la iniciativa y por ende no debiese haber novedades al respecto. “La bancada PPD apoyó la acusación constitucional y no me cabe ninguna duda que ellos van a honrar el compromiso, porque esto es una forma que los diputados tenemos obligatoriamente que hacer frente a la arremetida de impunidad que hoy se está intentando instalar en nuestro país”. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, también se mostró confiada en el compromiso de los parlamentarios del PPD, sin embargo, no dejó de criticar la recomendación la comisión política de la entidad, asegurando que no entiende cómo algunos de sus personeros insisten en relativizar el genocidio ocurrido durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. “Con todo lo que hemos visto, hoy no podemos volver a relativizar cosas que son impresentables. Yo no puedo entender la lógica del Comité Político del PPD, no puedo entender que volvamos a esta lógica de relativizar el genocidio, no puedo entenderlo, no podemos aceptarlo. No puede ser que nuevamente seamos los familiares y unos pocos los que quedemos aislados en esta situación. Este es un tema del país y está demostrado que la impunidad no le hace bien a Chile”. La sugerencia del PPD a sus parlamentarios se sumó a una carta dada a conocer este martes en la que algunos abogados de derechos humanos interceden en favor de los tres ministros acusados: Hugo Dolmestech, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, argumentando sus trayectorias como condenadores de violadores de derechos humanos. El sábado 15 de septiembre la Cámara de Diputados votará, en pleno extraordinario, la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, paso seguido, pasará a la Cámara Alta, donde según pronósticos, debería ser rechazada.

