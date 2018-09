c46b67142d

Nacional Política Crisis en el Frente Amplio: Pamela Jiles renuncia a presidencia de Comisión de Familia de la Cámara La diputada por el Partido Humanista dijo tomar esta decisión motivada por la actitud de dos parlamentarios de su coalición que votaron a favor de su sanción. Diario Uchile Miércoles 5 de septiembre 2018 18:44 hrs.

La tarde de este miércoles, la diputada por el Partido Humanista, Pamela Jiles, presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados. La parlamentaria expresó, a través de una carta a sus pares de la Comisión, que tomó la decisión de dirimir del cargo por la actitud de los diputados frenteamplistas Vlado Mirosevic (PL) y Renato Garín (RD), que votaron a favor de una sanción en su contra por sus dichos contra el legislador UDI Ignacio Urrutia, quien trató de terroristas a las víctimas de la dictadura militar. “El Frente Amplio llegó al Congreso con un mandato claro, impugnar al poder, la desidia y la corrupción, hacer justicia en la medida de lo imposible. Es exactamente lo que hice la mañana del 19 de abril, cuando atravesé el Hemiciclo para encarar a quien insultaba a todos los miles de chilenos que fueron torturados, asesinados por el Estado terrorista. Para mí no había alternativa, era un deber moral enfrentar al cobarde”, decía la misiva de Jiles. Más adelante, la carta apunta directamente a los dos parlamentarios de su mismo conglomerado que votaron por sancionarla. “Sí, es ofensivo e inexplicable que hayan votado por sancionar mi solitaria y clara defensa de los derechos humanos. Esta vergonzosa actitud no me denigra a mí, sino a todos los que luchan y que han confiado en que los parlamentarios del Frente Amplio los defendamos y no permanezcamos cómodamente sentados en las poltronas del orden institucional cuando ellos son agraviados”. La misiva continuó: “la actitud afrentosa de esos dos diputados y el silencio cómplice de quienes debieron pronunciarse, me obliga una vez a más a actuar de la única manera que conozco, la manera que me enseñaron mis padres y abuelos: con la moral y con la razón y la dignidad de nuestros muertos no se sanciona”. La renuncia de Pamela Jiles se anuncia justo un día después de que Vlado Mirosevic hiciera lo mismo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Con esto, la crisis del Frente Amplio se profundiza como nunca se ha visto desde que tienen representación legislativa como conglomerado. La noche de este miércoles, la situación se debatirá en La Mesa Nacional del Frente Amplio.

