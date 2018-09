d902e304d6

Felicitaciones Antonella Estévez Cartas al Director | Miércoles 5 de septiembre 2018 7:55 hrs.

Señor Director: Ya llevas un mes ejerciendo como Director de Radio Universidad de Chile y envío esta carta para poner por escrito lo que te expresé el día de tu nombramiento: me alegra mucho que la dirección de la radio de la Universidad esté en manos de alguien que lleva trabajando en ella más de una década y que, gracias a su oficio y calidez humana, se ha ganado el apoyo de quienes han compartido con él el quehacer diario. La primera vez que trabajamos juntos fue cubriendo unas elecciones, hace más de diez años atrás. Tú eras panelista político de nuestra área de prensa y yo había llegado hace poco a hacerme cargo del matinal de la radio, después de llevar varios años conduciendo y editando “Radiópolis”. Éramos un par de desconocidos a los que casualmente les tocó compartir micrófono e informar de la contingencia. A esas alturas yo ya había hecho suficiente radio para darme cuenta que tu manera de ser y de comportarte al aire era inusual en nuestro medio. Fuiste generoso y respetuoso, escuchaste y compartiste, todos hábitos que –luego me di cuenta- son parte de tu ser personal y profesional. Luego de más de diez años de conocerte y hacer programas juntos mi admiración por ti no para de crecer y por lo mismo sé que Radio Universidad de Chile no podría tener hoy nadie mejor para dirigirla. Como sabes comparto tu sueño de que Radio Universidad de Chile sea considerada como la radio pública de Chile, en la línea de la vocación de nuestra universidad. En el contexto que habitamos en donde los medios de comunicación sirven a los poderes que los sostienen, nuestra radio –y las asociadas a ella- se mantienen como una opción que refleja las inquietudes de la sociedad civil, que visibiliza la diversidad de nuestra sociedad y que expone las injusticias que cada día otros medios silencian. Como ya te lo he dicho antes cuentas con todo mi apoyo, y las habilidades y talentos que creas poseo y puedan ser útiles para acompañarte en esta nueva etapa. Confío en que bajo tu liderazgo el equipo de Radio Universidad de Chile se fortalecerá y nuestro trabajo será cada vez más útil y significativo para la comunidad universitaria y el país. Antonella Estévez Baeza Periodista U. de Chile. Magister en Artes U. de Chile. Doctora © en Estudios de Género UBA Profesora Asistente Instituto de la Comunicación e Imagen Directora FEMCINE Editora CineChile.cl

