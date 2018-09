Presidente de la Federación de Atletismo: “Entregar recursos por medallas no es bueno”

Luego del debate que surgió en torno al anuncio hecho por el gobierno respecto de reformular el Plan Olímpico, diversas críticas han surgido respecto de la forma en la que se gestionan los recursos y se implementan políticas en torno al deporte en Chile.

Uno de los deportes más presentes dentro de este Plan es el atletismo, donde cerca de 500 deportistas reciben financiamiento de la entidad triestamental que comprende además al sector privado y el Comité Olímpico de Chile.

El presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, conversó con Radio Universidad de Chile respecto de este tema y profundizó en la falta de una política y un modelo de deporte chileno.

Luego de recibir las explicaciones de la ministra Pauline Kantor, ¿cómo ve el debate que se ha abierto en torno al financiamiento del deporte y el Plan Olímpico?

Primero, esas cifras que aparecen como cifras oficiales varían porque, de acuerdo a las metas que se van cumpliendo recién nos informaron que hay dos atletas que salieron porque no cumplieron con las metas, entonces es un número que se mueve. La pregunta es cuando el atleta sale y deja de percibir esa ayuda entra en tierra de nadie, porque hay atletas que tienen los recursos y otros que no los tienen, entonces se hace una inversión de cuatro años y de la noche a la mañana queda sin nada, lo que demuestra que el método no es bueno. Para mí el método de la medalla no es bueno, uno entiende que el deporte es algo objetivo, pero tienen que tener una variable cualitativa que tiene que ver con otros procesos. Entonces creo que lo que tenemos finalmente es un problema de modelo, nosotros no tenemos un modelo de alto rendimiento, no existe en Chile.

¿Falta definir cuál va a ser el espíritu de la política que se implemente? ¿Si acaso se va busca aumentar el medallero o dar más oportunidades a aquellos deportistas de escasos recursos para que se equiparen con aquellos que lo tienen?

Claro, porque existe una política deportiva y la política deportiva es clara. No existe un modelo de alto rendimiento por algo muy simple. Respecto del tema de las medallas voy a poner siempre el modelo de Estados Unidos, porque, entre comillas, es el más exitoso porque tienen más medallas, pero a la vez es el país con mayor cantidad de obesidad en el mundo, entonces ¿cuál es el modelo que queremos? Porque necesitamos un modelo que haga sinergia entre las diferentes etapas del desarrollo, la formación, dar recreación porque, finalmente la gente que se mete en el deporte recreativo es el público objetivo muchas veces, que consume y hace que el deporte sea importante porque influye en la economía y otras cosas.

Acá tenemos un modelo segregado, los centros de entrenamiento, son el modelo cubano, lo mismo que los metodologo, son el modelo cubano, tienes una mezcla de modelos que quedó instalado hace un tiempo y se instala otro modelo, entonces, después tenemos un modelo donde tenemos asesores colombianos, yo conozco el modelo colombiano, altamente descentralizado, porque cada región es en sí un pequeño país con recursos propios, más autónomos entonces en los juegos nacionales compiten todos. Tenemos una mezcla que por más que la ministra focalice, porque estoy de acuerdo con que los recursos se focalicen, no va a cambiar nada porque vamos a volver a lo mismo. El actual modelo no es capaz de sostener estos cambios, entonces va a ser un círculo vicioso, podemos tener medallas en los Juegos Panamericanos de Lima, pero tenemos generaciones que van quedando en el aire entonces la verdad siempre hay brechas.

¿Se ha hecho el cálculo de cuántos atletas se verían afectados con esta reformulación del Plan Olímpico?

Yo pienso lo siguiente, cuando me hablan de focalizar yo digo “bueno menos de los recursos que están no les pueden quitar”, pero el error garrafal sería dejar al grupo que viene abajo sin apoyo, o sea, hay que invertir más. Estoy de acuerdo que se focalice en el grupo de arriba, pero los que vienen de abajo necesitan más, es lo más difícil, por último los que están arriba después pueden conseguir recursos propios de la empresa privada, pero eso no es una posibilidad para los que vienen de abajo, los chicos que están en regiones, cómo llegan ellos y ese es un tema que yo pienso, y me pongo en el plano del deporte individual, pero para los deportes colectivos es peor. Por ejemplo el básquetbol, necesitas 20 personas en una delegación y solo aspiras a tres medallas, pero eso no es culpa del básquetbol. Falta realizar una proyección filosófica del tema, ¿qué es lo que significa una medalla para un país? ¿Qué significa una medalla de oro?, es poder, es poder político, finalmente es poder y no puede centrarse uno solo en el “resultadismo” de lo que es una medalla.

¿Se han tomado en cuenta estos aspectos en las reuniones que se han sostenido con las autoridades?

Cada vez que ha cambiado el gobierno se cambia el proyecto, pero nunca se evalúa el anterior, primero evaluemos los resultados, solo hay un informe de la Dipres en el año 2014 que hace pedazos el modelo. Primero hay revisar lo que se ha hecho, rescatar lo bueno, posteriormente, crear un modelo a mediano y largo plazo y todo lo demás que hagamos que pase por la suerte, considerando la poca plata que tenemos los resultados son inciertos, entonces lo que pasa es que vamos a seguir construyendo una lógica de gastar plata porque hay un evento, eso es subdesarrollo, tenemos que apuntar a largo plazo y que se inserte con el deporte en general porque no pueden ser cosas aisladas, el modelo recreativo, educativo y de tercera edad, el modelo de alto rendimiento actual no resiste más. El sistema de detección de talentos que tenemos es el modelo cubano, el modelo americano va por el lado de los colegios y las universidades, va por otro lado, acá tratamos de meter a las universidades pero en su mayoría no están ni ahí, salvo porque el Rector lo dice, pero vamos a ver qué dice el decano, qué dice el profesor del aula.

¿Falta incorporar otros actores al sistema?

Exacto, el modelo chileno actual depende de cuatro factores: primero las familias, segundo profesionalizar la actividad, las ultimas medallas que hemos tenido son de deportistas profesionales y después, el factor determinante del modelo. Hay grandes mitos que hay que terminar, uno, que el éxito depende de la densidad poblacional, si es por eso China sería campeón en todo, no depende del ingreso per capita, sino no se explica que Kenia tenga medallas, no depende incluso de la infraestructura, Chile es el país con más pistas sintéticas y eso no influye, pero sí lo que más influye es el modelo y Chile no tiene.

Algunos presidentes de Federación me explicaban lo difícil que es parar una selección siendo Chile un país tan largo.

Claro, si te fijas y miras un poco el modelo español, tiene considerada la familia, no lo sacan de la familia al deportista porque está el aspecto emocional, entonces tienes que proveerlo de un técnico e infraestructura, pero entonces alrededor de ese chico se crea toda una estructura social. Acá casi toda la plata se va para el CAR, siendo que la gran mayoría de los atletas no son de Santiago y el CAR no sirve para todos los deportes, si el atletismo no es fuerte en regiones se muere el atletismo.

Hay otro aspecto que tiene que ver con lo comunicacional que da la impresión que el deporte en Chile solo es tomado en cuenta cuando hay una victoria.

Uno se prepara en diferentes paradigmas para ver el deporte, yo soy de este mundo, toda mi vida he estado dedicado a esto y soy coherente con la ética deportiva. No me interesa que sea un instrumento de desarrollo humano, pero la instrumentalización sin lógica que se hace desde algunos medios, el exitismo que se hace de levantar una figura que no tiene la jerarquía y el que sí la tiene no aparece. Los medios a veces no tienen las herramientas para jerarquizar. Las federaciones no sabemos posicionar nuestros deportes, todos deberíamos tener un periodista. Aquí hay un tema de cultura de la información deportiva donde los medios se hacen responsables y donde las personas también deben aprender a consumir deporte. En el mundo uno de los aspectos que más se resalta es la comunicación. Eso beneficia a todos, si un deportista llega más fácilmente al sector privado, es mejor para el Estado también.