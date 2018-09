c46b67142d

01ec4784ed

Derechos Humanos Nacional Política Vlado Mirosevic: “Quienes presionaron mi salida relativizan los derechos humanos” El diputado del Partido Liberal conversó con nuestro medio sobre su renuncia a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Al respecto, señaló que él no representará a quienes, dentro del Frente Amplio, justifican los crímenes de lesa humanidad en países con los que simpatizan políticamente. Camilo Villa J. Miércoles 5 de septiembre 2018 18:06 hrs. Compartir

Vlado Mirosevic es el personaje que más pena, por estos días, al Frente Amplio (FA). Su renuncia a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados viene a coronar, dentro del conglomerado de oposición, una larga trayectoria de desencuentros en materia internacional. Si ya habían surgido ciertos roces en el FA por la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico, las críticas de Mirosevic contra los gobiernos de Nicaragua y Venezuela por las supuestas violaciones de derechos humanos fueron la señal de que otro round había comenzado. Y el ring no sería otro que la Mesa Nacional del FA, que debía resolver este miércoles la continuidad de Mirosevic al frente de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, sin embargo, el round no llegó a concretarse por la salida anticipada del diputado liberal. En conversación con Radio Universidad de Chile, Vlado Mirosevic sostuvo que su dimisión es el resultado de más de ocho meses de presiones del Movimiento Democrático Popular (MDP), colectividad a la que acusa de relativizar los derechos humanos y que, por lo mismo, pretendía censurarlo de la presidencia de la Comisión de RR.EE. de la Cámara. “Quienes han presionado mi salida fueron justamente los sectores que en el Frente Amplio relativizan los derechos humanos, me refiero particularmente al movimiento de Alberto Mayol, que estaba pidiendo, para este miércoles, la censura de la presidencia de la Comisión por mi parte, y que eso lo hiciera la Mesa Nacional del Frente Amplio, o sea, ellos tomaron la ofensiva, después de ocho meses de críticas y ataques, de decir ‘censuremos a Mirosevic de la presidencia de la Comisión’. Eso me parece que ya fue la gota que rebalsó el vaso, pues es muy paradójico que se pretenda condenar a aquellos que estamos defendiendo los derechos humanos, debiese ser al revés”. El diputado por el Distrito 1, afirmó que el Partido Liberal no estaba dispuesto a someterse a juicio de quienes defienden violaciones de derechos humanos en países con los que simpatizan políticamente, lo que, a su juicio, es un hecho tremendamente violento. “Nosotros no nos íbamos a prestar a que siquiera se diera la posibilidad de un veto, porque eso ya nos parece tremendamente violento, es decir, que los que justifican violaciones de derechos humanos nos vengan a enjuiciar a nosotros por defender los derechos humanos, no lo íbamos a permitir”. Mirosevic sostuvo también que dentro del FA, como en cualquier conglomerado, las diferencias entre las colectividades son normales y necesarias, pero hay cuestiones que son fundamentales y, por lo mismo, deben ser transversales. En este último caso se encuentra la defensa de los derechos humanos, ante los que, a su juicio, algunos frenteamplistas tienen doble estándar. “Yo no acepto que se me presione cuando se trata de condenar las violaciones de derechos humanos. Yo no voy a cambiar mis convicciones en esa materia, porque son convicciones básicas. Podemos tener diferencias en otras cosas, si quieren sobre la Ley de Tránsito en el artículo uno o dos, y está bien, ya que es en el marco de una coalición, pero en derechos humanos, que es una posición tan básica, no creo que podamos diferencias, no corresponde tener diferencias en este tema”. Para el parlamentario, la denuncia de violaciones de derechos humanos debe hacerse sin importar el victimario ni la víctima, en ese sentido, recordó sus condenas a la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos, o a los crímenes del Estado de Chile contra el pueblo mapuche o los niños del Sename. En la misma línea, Mirosevic fue uno de los parlamentarios más críticos con el ex ministro de cultura Mauricio Rojas por sus dichos sobre el Museo de la Memoria, y así como él se considera consecuente, pide lo mismo para algunas colectividades del FA que hasta hoy –y a su juicio- no lo han sido, por lo cual, no las puede representar. “Yo personalmente fui durísimo con el ministro Rojas, que no me merece ningún respeto por sus posiciones, entonces lo mínimo es que yo también tenga ese mismo estándar cuando se trata de mí, cuando se trata de mi coalición. Entonces yo como presidente de la Comisión no puedo seguir representando al Frente Amplio en su conjunto si es que hay dentro del Frente Amplio sectores que relativizan derechos humanos”. Uno de los mayores críticos a la gestión de Vlado Mirosevic en la Comisión de RR.EE. de la Cámara es el ex precandidato presidencial y miembro del MDP, Alberto Mayol. El sociólogo de profesión dijo a nuestro medio que el diputado liberal tiene un concepto errado sobre los delitos de lesa humanidad y lo conminó a que demostrara que lo que pasa en Venezuela y Nicaragua es parecido a lo que sucedido en Chile durante la dictadura militar. Ante esto, Mirosevic respondió que el problema de concepto lo tiene Mayol, pues reprimir incluso con francotiradores –como él afirmó que pasa en Nicaragua- y matar a más de 400 opositores son, claramente, delitos de lesa humanidad. “Creo que el problema de concepto lo tiene él (Mayol). Cuando el Estado se organiza para violar derechos fundamentales –es el caso de Venezuela y Nicaragua- hay claramente una persecución organizada del Estado, de las fuerzas policiales por reprimir la disidencia, incluso, a través de francotiradores para reprimir las manifestaciones. Hay más de 400 muertos en Nicaragua, eso claramente es una violación a los derechos humanos, no lo digo yo, lo acaba de decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Otra de las afirmaciones que Alberto Mayol hizo a nuestro medio, es que Vlado Mirosevic renunció porque no cuenta con apoyo mayoritario en el FA. Al respecto, el parlamentario dijo que el sector minoritario en la coalición es justamente el que representa Mayol y no el Partido Liberal, por lo mismo, la gran parte de las colectividades integrantes del conglomerado respaldaron su gestión a la cabeza de la Comisión de RR.EE. de la Cámara. No solo personeros del FA hicieron público su apoyo a Vlado Mirosevic, pues los integrantes de la Comisión de RR.EE. de la Cámara aseguraron que rechazarán su salida el próximo martes, cuando deba votarse la renuncia del diputado liberal, esto, pese a que Mirosevic pidió que se respetara su decisión.

Vlado Mirosevic es el personaje que más pena, por estos días, al Frente Amplio (FA). Su renuncia a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados viene a coronar, dentro del conglomerado de oposición, una larga trayectoria de desencuentros en materia internacional. Si ya habían surgido ciertos roces en el FA por la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico, las críticas de Mirosevic contra los gobiernos de Nicaragua y Venezuela por las supuestas violaciones de derechos humanos fueron la señal de que otro round había comenzado. Y el ring no sería otro que la Mesa Nacional del FA, que debía resolver este miércoles la continuidad de Mirosevic al frente de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, sin embargo, el round no llegó a concretarse por la salida anticipada del diputado liberal. En conversación con Radio Universidad de Chile, Vlado Mirosevic sostuvo que su dimisión es el resultado de más de ocho meses de presiones del Movimiento Democrático Popular (MDP), colectividad a la que acusa de relativizar los derechos humanos y que, por lo mismo, pretendía censurarlo de la presidencia de la Comisión de RR.EE. de la Cámara. “Quienes han presionado mi salida fueron justamente los sectores que en el Frente Amplio relativizan los derechos humanos, me refiero particularmente al movimiento de Alberto Mayol, que estaba pidiendo, para este miércoles, la censura de la presidencia de la Comisión por mi parte, y que eso lo hiciera la Mesa Nacional del Frente Amplio, o sea, ellos tomaron la ofensiva, después de ocho meses de críticas y ataques, de decir ‘censuremos a Mirosevic de la presidencia de la Comisión’. Eso me parece que ya fue la gota que rebalsó el vaso, pues es muy paradójico que se pretenda condenar a aquellos que estamos defendiendo los derechos humanos, debiese ser al revés”. El diputado por el Distrito 1, afirmó que el Partido Liberal no estaba dispuesto a someterse a juicio de quienes defienden violaciones de derechos humanos en países con los que simpatizan políticamente, lo que, a su juicio, es un hecho tremendamente violento. “Nosotros no nos íbamos a prestar a que siquiera se diera la posibilidad de un veto, porque eso ya nos parece tremendamente violento, es decir, que los que justifican violaciones de derechos humanos nos vengan a enjuiciar a nosotros por defender los derechos humanos, no lo íbamos a permitir”. Mirosevic sostuvo también que dentro del FA, como en cualquier conglomerado, las diferencias entre las colectividades son normales y necesarias, pero hay cuestiones que son fundamentales y, por lo mismo, deben ser transversales. En este último caso se encuentra la defensa de los derechos humanos, ante los que, a su juicio, algunos frenteamplistas tienen doble estándar. “Yo no acepto que se me presione cuando se trata de condenar las violaciones de derechos humanos. Yo no voy a cambiar mis convicciones en esa materia, porque son convicciones básicas. Podemos tener diferencias en otras cosas, si quieren sobre la Ley de Tránsito en el artículo uno o dos, y está bien, ya que es en el marco de una coalición, pero en derechos humanos, que es una posición tan básica, no creo que podamos diferencias, no corresponde tener diferencias en este tema”. Para el parlamentario, la denuncia de violaciones de derechos humanos debe hacerse sin importar el victimario ni la víctima, en ese sentido, recordó sus condenas a la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos, o a los crímenes del Estado de Chile contra el pueblo mapuche o los niños del Sename. En la misma línea, Mirosevic fue uno de los parlamentarios más críticos con el ex ministro de cultura Mauricio Rojas por sus dichos sobre el Museo de la Memoria, y así como él se considera consecuente, pide lo mismo para algunas colectividades del FA que hasta hoy –y a su juicio- no lo han sido, por lo cual, no las puede representar. “Yo personalmente fui durísimo con el ministro Rojas, que no me merece ningún respeto por sus posiciones, entonces lo mínimo es que yo también tenga ese mismo estándar cuando se trata de mí, cuando se trata de mi coalición. Entonces yo como presidente de la Comisión no puedo seguir representando al Frente Amplio en su conjunto si es que hay dentro del Frente Amplio sectores que relativizan derechos humanos”. Uno de los mayores críticos a la gestión de Vlado Mirosevic en la Comisión de RR.EE. de la Cámara es el ex precandidato presidencial y miembro del MDP, Alberto Mayol. El sociólogo de profesión dijo a nuestro medio que el diputado liberal tiene un concepto errado sobre los delitos de lesa humanidad y lo conminó a que demostrara que lo que pasa en Venezuela y Nicaragua es parecido a lo que sucedido en Chile durante la dictadura militar. Ante esto, Mirosevic respondió que el problema de concepto lo tiene Mayol, pues reprimir incluso con francotiradores –como él afirmó que pasa en Nicaragua- y matar a más de 400 opositores son, claramente, delitos de lesa humanidad. “Creo que el problema de concepto lo tiene él (Mayol). Cuando el Estado se organiza para violar derechos fundamentales –es el caso de Venezuela y Nicaragua- hay claramente una persecución organizada del Estado, de las fuerzas policiales por reprimir la disidencia, incluso, a través de francotiradores para reprimir las manifestaciones. Hay más de 400 muertos en Nicaragua, eso claramente es una violación a los derechos humanos, no lo digo yo, lo acaba de decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Otra de las afirmaciones que Alberto Mayol hizo a nuestro medio, es que Vlado Mirosevic renunció porque no cuenta con apoyo mayoritario en el FA. Al respecto, el parlamentario dijo que el sector minoritario en la coalición es justamente el que representa Mayol y no el Partido Liberal, por lo mismo, la gran parte de las colectividades integrantes del conglomerado respaldaron su gestión a la cabeza de la Comisión de RR.EE. de la Cámara. No solo personeros del FA hicieron público su apoyo a Vlado Mirosevic, pues los integrantes de la Comisión de RR.EE. de la Cámara aseguraron que rechazarán su salida el próximo martes, cuando deba votarse la renuncia del diputado liberal, esto, pese a que Mirosevic pidió que se respetara su decisión.