Brasil: candidato de ultraderecha sufre atentado

El candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, sufrió un ataque con un cuchillo por parte de un ciudadano. El militar en retiro fue trasladado de urgencia por su personal de seguridad a una clínica en Juiz de Fora, Mina Gerais y hasta ahora no se ha comunicado su estado de salud, aunque su hijo, Flavio Bolsonaro, ya anunció que está fuera de riesgo vital.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!

— Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 6 de septiembre de 2018