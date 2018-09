8a761b70b1

69cb5d6f1d

Nacional Ex Obispo Barros declara ante fiscalía por encubrimiento de abusos sexuales a menores A su llegada a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, el religioso aseguró no saber el motivo de su citación. Diario Uchile Jueves 6 de septiembre 2018 18:38 hrs. Compartir

El ex obispo de Osorno, Juan Barros, declaró la tarde de este jueves en calidad de imputado ante el Ministerio Público en las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI). El religioso, es investigado en el marco de un eventual encubrimiento de abuso sexual a menores por parte del ex capellán de la Fach, Pedro Quiroz. A las 17 horas Juan Barros fue citado para entregar su testimonio, que fue recogido por el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Guillermo Adasme. La causa por la cual Barros dio testimonio, es la misma por la cual Cristián Precht, ex vicario de la solidaridad declaró la semana pasada. A su llegada a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, Juan Barros aseguró a los medios que no sabía el motivo de su citación “recibí un llamado para venir para acá, pero en verdad no he hablado con quién me va a recibir”, declaró. Después de largas polémicas, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Juan Barros como obispo de Osorno el 11 de junio pasado, pues el religioso es sindicado como uno de los más fieles cómplices de Fernando Karadima.

El ex obispo de Osorno, Juan Barros, declaró la tarde de este jueves en calidad de imputado ante el Ministerio Público en las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI). El religioso, es investigado en el marco de un eventual encubrimiento de abuso sexual a menores por parte del ex capellán de la Fach, Pedro Quiroz. A las 17 horas Juan Barros fue citado para entregar su testimonio, que fue recogido por el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Guillermo Adasme. La causa por la cual Barros dio testimonio, es la misma por la cual Cristián Precht, ex vicario de la solidaridad declaró la semana pasada. A su llegada a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, Juan Barros aseguró a los medios que no sabía el motivo de su citación “recibí un llamado para venir para acá, pero en verdad no he hablado con quién me va a recibir”, declaró. Después de largas polémicas, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Juan Barros como obispo de Osorno el 11 de junio pasado, pues el religioso es sindicado como uno de los más fieles cómplices de Fernando Karadima.